W 2022 roku w wyniku kradzieży z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wyrejestrowano 7,5 tys. samochodów. W Polsce kradzione są z reguły młode auta, najczęściej japońskich producentów, które szerokim strumieniem zasilają następnie rynek części zamiennych (głównie blacharskich).

Obecne praktyki złodziei - paradoksalnie - mogą cieszyć kierowców. Ponieważ skradzione pojazdy najczęściej rozbierane są na części ryzyko kupna auta z nielegalnego źródła systematycznie maleje. Nie oznacza to jednak, że taki problem przestał istnieć.

Najczęściej kradzione auta, które "wpadły" w ogłoszeniach

Ciekawymi danymi w tym zakresie podzieliła się wyspecjalizowana w badaniu przeszłości pojazdów firma CarVertical. Na bazie tysięcy raportów dotyczących konkretnych, oferowanych do sprzedaży, pojazdów powstało autorskie zestawienie modeli, w przypadku których ryzyko zakupu kradzionego auta jest największe. Prezentowane dane są endemiczne dla naszej części Europy i pochodzą z raportów dotyczących przeszłości pojazdu wygenerowanych w:

Polsce,

Czechach,



Słowacji,



na Litwie,



na Łotwie,



Rumunii,



na Węgrzech,



Słowenii,



we Francji,



we Włoszech.



Zdarza się, że niektóre z pojazdów po kradzieży, a przed ostatecznym wystawieniem do sprzedaży odwiedzały, kilka lub kilkanaście komisów w różnych krajach, tylko po to, aby zagmatwać swoją historię i utrudnić weryfikację przed zakupem - ostrzegają twórcy raportu.

Tych aut nie kradnie się na części. Wracają na rynek z "lewymi" papierami

Z naukowego punktu widzenia dane trudno uznać za szczególnie wartościowe, bo nie uwzględniają przecież szeregu czynników, jak chociażby udział danego modelu w ogóle ogłoszeń czy stosunku aut po kradzieży do ogółu zarejestrowanych. Warto jednak zapoznać się z tą listą, zwłaszcza że mocno kontrastuje ona z danymi policyjnymi dotyczącymi marek i modeli, które "cieszą się" obecnie największym zainteresowaniem złodziei w Polsce.



Pierwsze trzy miejsca w rankingu samochodów z największym ryzykiem kupna pojazdu po kradzieży zajmują modele BMW. Uwagę wagę zwraca też czwarta pozycja Range Rovera , który wyprzedza Mercedesy, Volkswageny i Audi. To o tyle interesujące, że w przy opracowywaniu danych nie brano pod uwagę raportów generowanych w Wielkiej Brytanii. Warto się także pochylić nad pozycją dziewiątą, czyli Fordem Transitem - to wyraźne przypomnienie, że kradnie się także samochody dostawcze i użytkowe.



15 samochodów z największym ryzykiem zakupu auta po kradzieży:



BMW serii 5 - 4.75 proc. raportów z informacjami o kradzieży

BMW serii 3 - 4.21 proc. raportów z informacjami o kradzieży

BMW - modele z rodziny X - 4.21 proc. raportów z informacjami o kradzieży

Range Rover - 3.31 proc. raportów z informacjami o kradzieży

Mercedes klasy E - 2.91 proc. raportów z informacjami o kradzieży

Volkswagen Golf - 2.78 proc. raportów z informacjami o kradzieży

Audi A6 - 2.74 proc. raportów z informacjami o kradzieży

Mercedes klasy C - 2.62 proc. raportów z informacjami o kradzieży

Ford Transit - 2.21 proc. raportów z informacjami o kradzieży

Skoda Octavia - 2.17 proc. raportów z informacjami o kradzieży

Mercedes klasy S - 2.09 proc. raportów z informacjami o kradzieży

Audi A4 - 2.05 proc. raportów z informacjami o kradzieży

Honda CR-V - 1.88 proc. raportów z informacjami o kradzieży

Ford Fiesta - 1.80 proc. raportów z informacjami o kradzieży

BMW serii 7 - 1.39 proc. raportów z informacjami o kradzieży.

Najczęściej kradzione samochody w Polsce w 2022 roku

Przypomnijmy - zdaniem Instytutu Samar (w oparciu o liczbę wyrejestrowań) pierwsza dziesiątka najczęściej kradzionych samochodów w Polsce w 2022 roku prezentowała się następująco:

Hyundai Tucson (192 wyrejestrowanych), Fiat Ducato (191 wyrejestrowanych), Toyota Corolla (191 wyrejestrowanych),

Toyota RAV4 (185 wyrejestrowanych),

Audi A4 (122 wyrejestrowanych),

Jeep Grand Cherokee (120 wyrejestrowanych), Toyota Yaris (102 wyrejestrowanych), Kia Sportage (99 wyrejestrowanych),

Audi A6 (97 wyrejestrowanych), BMW 5 (96 wyrejestrowanych).



Najczęściej kradzione samochody w Polsce w 2022 roku 1 / 10 Hyundai Kona - 54 wyrejestrowane z powodu kradzieży Źródło: Informacja prasowa

Łatwo zauważyć, że połowę listy stanowią pojazdy azjatyckich producentów. Dla porównania, w zestawieniu CarVerticala dotyczącym 15 aut obarczonych największym ryzykiem zakupu pojazdu z nielegalnego źródła znalazła się tylko jedna marka azjatycka. W dodatku nie chodzi tu o Kię ani Toyotę, lecz sklasyfikowaną na odległej, 13. pozycji zestawienia Hondę CR-V. W pewnym stopniu może to potwierdzać policyjne informacje co do tego, popularne wśród polskich złodziei Toyoty, Kie czy Mazdy wracają na rynek wtórny niemal wyłącznie w częściach.

