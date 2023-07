Wydrążono kolejny tunel na budowie S1. Drugiej takiej drogi nie będzie

Spis treści: 01 Budowa drogi S1 Przybędza - Milówka to wyzwanie

02 Dwa tunele będą miały łącznie 1,8 km długości

03 Budowa S1 Przybędza - Milówka. Zawał w tunelu

04 Kiedy przejedziemy tunelami na drodze S1 Przybędza - Milówka?

Budowa drogi S1 Przybędza - Milówka to wyzwanie

Chodzi o odcinek S1 Przybędza - Milówka, o łącznej długości 8,5 km, będzie również obejściem Węgierskiej Górki. Powstaje na niej pięć estakad (w tym o długości prawie 1 km w Węgierskiej Górce nad ul. Zielona Górna i ul. Zieloną) i trzy mosty o łącznej długości 2,3 km oraz dwa dwunawowe tunele o łącznej długości ok. 1,8 km.

Dwa tunele będą miały łącznie 1,8 km długości

Każda z naw tunelu będzie posiadała dwa pasy ruchu o szerokości po 3,5 m, opaski bezpieczeństwa oraz obustronne chodniki ewakuacyjne. Trasa pomiędzy tunelami będzie dwujezdniowa i dwupasowa tak jak w tunelach (łącznie na długości ok. 4,8 km), a przed i za nimi będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (łączna długość 3,7 km).

Reklama

Zdjęcie Na 8-km odcinku drogi S1 powstanie aż pięć estakad / GDDKiA

Pierwszy z tuneli, o długości ok. 830 m, powstaje w północnej części trasy w masywie Baraniej Góry. Drugi o długości ok. 1000 m zlokalizowany jest bliżej Zwardonia, w masywie Białożyńskiego Gronia. W obu tunelach będą dwie nawy połączone ze sobą trzema przejściami poprzecznymi.

Budowa S1 Przybędza - Milówka. Zawał w tunelu

Prace górnicze przy pierwszej z dwóch najdłuższych naw rozpoczęto w listopadzie 2020 roku od portalu północnego. Nie obyło się bez kłopotów. Po wydrążeniu około 110 metrów doszło do zawału skał stropowych, co wstrzymało na jakiś czas prace. Po wzmocnieniu górotworu wznowiono drążenie w grudniu 2021 r., a w styczniu 2022 r. rozpoczęto prace od strony portalu południowego. Kilka dni temu udało się przebić nawę w kierunku Zwardonia, natomiast w sąsiedniej nawie, którą pobiegnie droga w kierunku Żywca, do wydrążenia zostało około 200 m.

Zdjęcie Tunel w masywie Białożyńskiego Gronia / GDDKiA

Kiedy przejedziemy tunelami na drodze S1 Przybędza - Milówka?

W krótszym, 830-metrowym tunelu nawy przebito pod koniec 2022 roku. Obecnie trwa tam betonowanie najniższej położonej części obudowy zasadniczej. W jednej z naw prace wykonano w niespełna 1/3, w drugiej betonowanie rozpoczęto w maju, więc jest w początkowej fazie.

Zdjęcie Tunel w Masywie Baraniej Góry / GDDKiA

Umowa na wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S1 Przybędza - Milówka podpisano w październiku 2019. Początkowo droga miała zostać wybudowana do sierpnia 2023 roku, ale ze względu na epidemię koronawirusa, GDDKiA zgodziła się na przedłużenie terminu oddania inwestycji o 171 dni, czyli do 28 maja 2024 roku. Wybudowanie krótkiego, 8,5-kilometrowego odcinka, ze względu na trudny teren i konieczność wybudowania mostów, estakad i tuneli, będzie kosztować aż 1,4 mld zł.