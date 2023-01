W rok w Polsce przybyło 267 km dróg szybkiego ruchu. Mamy listę

Spis treści: 01 Odcinki dróg, których budowa została zakończona w 2022 roku

02 Jakie przetargi na budowę dróg ogłoszono w 2022 roku?

03 24 umowy na budowę dróg w 2022 roku

W budowie znajdują się 103 odcinki dróg o łącznej długości 1325,9 km. W postępowaniach przetargowych jest obecnie 13 odcinków o łącznej długości 168,8 km z Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) oraz trzy obwodnice o długości 21,9 km z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100). GDDKiA podsumowała rok 2022.

W zeszłym roku do dyspozycji kierowców zostało oddanych 322 km nowych dróg. Ponadto podpisano 24 umowy na budowę odcinków o łącznej długości ponad 330 km i wartości blisko 13 mld zł. Ogłoszonych zostało również 20 przetargów na budowę dróg o łącznej długości ok. 226 km.

Odcinki dróg, których budowa została zakończona w 2022 roku

W zeszłym roku kierowcy dostali do swojej dyspozycji łącznie 322 nowych dróg:

A1 Piotrków Trybunalski Południe - Kamieńsk 24,2 km

A18 Żary Zachód - Iłowa 21,9 km

S3 węzeł Kijewo 1,7 km

S5 Ornowo - Wirwajdy 5 km

S5 Nowe Marzy - Świecie Południe 23,3 km

S5 Świecie Południe - Bydgoszcz Północ 22,4 km

S6 Bożepole Wielkie - Luzino 10,4 km

S6 Luzino - Szemud 10,3 km

S6 Szemud - Gdynia Wielki Kack 20,2 km

S7 Napierki - Mława 14 km

S7 Pieńki - Płońsk 13,8 km

S7 Warszawa Lotnisko - Lesznowola 6,5 km

S7 Naprawa - Skomielna Biała 3,1 km

S14 Łódź Lublinek - Aleksandrów Łódzki 12,2 km

S17 Warszawa Wschód - Lubelska 2,5 km

S19 Niedrzwica Duża - Kraśnik 20 km

S19 Zdziary - Rudnik nad Sanem 8,2 km

S61 Suwałki - Budzisko 24,2 km

S61 Szczuczyn - Ełk Południe 23,3 km

DK9 obwodnica Iłży 7,2 km

DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego 17,73 km

DK25 obwodnica Brzezia 8,5 km

DK35 obwodnica Wałbrzycha 1,1 km

DK40 obwodnica Kędzierzyna-Koźla (etap II) 14,3 km

DK51 obwodnica Smolajn 1,8 km

DK73 Kielce - Brzeziny/Morawica 4,2 km

Z powyższej listy wynika, że w 2022 roku przybyło 46 km autostrad, 221 km dróg ekspresowych oraz 55 km dróg krajowych.

Wraz z oddaniem S5 Ornowo - Wirwajdy jako drogę ekspresową oznakowano obwodnicę Ostródy, której kontynuacją jest ten odcinek. To łącznie ponad 12 km drogi klasy S.

Dodatkowo zakończyła się budowa fragmentu S61 na odcinku Łomża Południe - Łomża Zachód o długości 7,2 km, jednak zostanie on dopuszczony do ruchu w 2023 roku, po wybudowaniu węzła Łomża Zachód.

Jakie przetargi na budowę dróg ogłoszono w 2022 roku?

W 2022 roku GDDKiA ogłosiła przetargi dla 20 odcinków dróg o łącznej długości ponad 226,8 km. Jest to jedenaście zadań z PBDK o łącznej długości 135,2 km, trzy obwodnice z PB100 o łącznej długości 21,9 km, pięć zadań powyżej 100 mln zł i łącznej długości 56 km oraz dobudowa II jezdni na odcinku S19 Sokołów Małopolski Północ - Jasionka.

Zdjęcie Stan realizacji programu budowy dróg / GDDKiA

Obecnie trwają przetargi na 16 odcinków dróg. Tuż przed podpisaniem jest umowa na wybudowanie fragmentu drogi S10 Toruń Zachód - Toruń Południe, gdzie zakończyła się już standardowa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). Z kolei w trakcie kontroli UZP jest obecnie postępowanie na budowę fragmentu drogi S74 Kielce Zachód - Kielce (DK73). Rządowy program 100 obwodnic w 10 lat. Sprawdzamy postęp prac

Jeszcze przed składaniem ofert jest sześć postępowań przetargowych ogłoszonych po 15 grudnia br. Są to dwa odcinki drogi S16 (Olsztyn Wschód - Barczewo i Barczewo - Biskupiec), odcinek S19 (Lutcza-Domaradz) oraz trzy odcinki drogi S17 (Piaski - Łopiennik, Krasnystaw Północ - Izbica, Izbica - Zamość Sitaniec).

Pozostałe postępowania są już po otwarciu ofert i trwa ich ocena.

24 umowy na budowę dróg w 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku GDDKiA podpisała 24 umowy na budowę dróg o łącznej długości 333,4 km i wartości ok. 12,8 mld zł. Z tego 22 umowy to zadania z PBDK o łącznej długości 313,7 km i wartości ponad 12,4 mld zł, jedna obwodnica z PB100 o długości 5,9 km i wartości blisko 76 mln zł oraz dobudowa II jezdni drogi S19 Sokołów Małopolski - Jasionka o długości 13,8 km i wartości 273 mln zł.

W 2022 roku GDDKiA uzyskała decyzje ZRID dla 40 inwestycji. 27 odcinków dotyczy dużych zadań z PBDK, osiem dotyczy obwodnic z PB 100 oraz pięć odcinków zadań pow. 100 mln zł.

Wydatki inwestycyjne GDDKiA na koniec listopada 2022 r. wyniosły ponad 12,5 mld zł. Jest to ok. 3 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2021. Jest to też drugi, po rekordowym 2020 r., najwyższy wynik w ostatnich pięciu latach. Prognozowane wykonanie na koniec 2022 r. wyniesie około 15 mld zł.

