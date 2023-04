Od początku br. GDDKiA ogłosiła przetargi na realizację pięciu odcinków dróg ekspresowych. Dla odcinka S11 Bobolice - Szczecinek Północ (o długości 24,4 km) już otworzono oferty, dla czterech pozostałych niebawem zostaną przygotowane odpowiednie wnioski. To trzy odcinki S74: granica woj. świętokrzyskiego - Przełom/Mniów (27,5 km), Cedzyna - Łagów wraz z obwodnicą Łagowa (30 km), Łagów - początek obw. Opatowa (18,3 km), a także S7 Czosnów - Kiełpin (9 km).

Przed otwarciem ofert jest także pięć przetargów ogłoszonych w ubiegłym roku. To dwa odcinki z dobudowa drugiej jezdni na S16: Olsztyn Wschód - Barczewo (11,4 km), Barczewo - Biskupiec (18,2 km) oraz trzy na S17: Piaski Wschód - Łopiennik (16,7 km), Krasnystaw Północ - Izbica (18,8 km) i Izbica - Zamość Sitaniec (9,9 km).

Spory wydłużają rozstrzygnięcia przetargów

Niestety w trakcie weryfikacji złożonych ofert nie obeszło się bez problemów. Obecnie GDDKiA ma do czynienia z czterema postępowaniami przetargowymi. To S11 Bobolice - Szczecinek Północ oraz S19 Lutcza - Domaradz (to już trzecie postępowanie na odcinek o długości 6,4 km). Dla kolejnego odcinka Via Carpatia, Jawornik - Lutcza (5,2 km) wciąż trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie skargi przez sąd na wyrok KIO w sprawie wezwania do złożenia wyjaśnień przez jednego z wykonawców. Rozprawa miała się odbyć przed końcem kwietnia br. jednak sąd poinformował o jej odwołaniu. Niestety nowy termin nie został wskazany.

Podobnie wygląda sprawa w przetargu na realizację obwodnicy Zabierzowa na DK79 (10,3 km). W tym wypadku dwukrotnie dokonywano wyboru oferty i za każdym razem po odwołaniach do KIO wybór trzeba było unieważnić. Po każdym wyborze wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane wnosili odwołania do KIO, następnie sprawy trafiały do sądów. Jedną ze skarg sąd oddalił a w przypadku drugiej skargi poinformował o odwołaniu zaplanowanej rozprawy. Tutaj również nie wskazano nowego terminu.

Dla pierwszego zadania z wykorzystaniem technologii BIM - obwodnicy Zatora na DK28, gdzie mamy do czynienia z dialogiem konkurencyjnym, wskazaliśmy właśnie trzy firmy jakie będą w nim uczestniczyć.

Na finiszu przetargi sześciu innych odcinków

GDDKiA pociesza jednak, że na finiszy są już przetargi sześciu innych odcinków. W ich przypadku wyłowiono już wykonawców i trwa lub już zakończyła się obowiązkowa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W trakcie kontroli jest dokumentacja dwóch odcinków S12: Piaski - Dorohucza (9,8 km) i Dorohucza - Chełm Zachód (22,3 km). Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola Prezesa UZP dla czterech odcinków: S12 Chełm Wschód - Dorohusk (23 km), obwodnica Dzwoli z rozbudową DK74 12 km, obwodnica Gorajca na DK74 (6,7 km) oraz obwodnica Gąsek na DK65 (3,2 km).

Plany przetargów na 2023 r.

Jeszcze w I połowie br. GDDKiA ogłosi przetarg na trzy odcinki S8 pomiędzy podwrocławskimi Kobierzycami a Łagiewnikami o łącznej długości blisko 33 km oraz na budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29 (11,4 km).

