Trwa budowa „drogi życia”. Podpisano umowę na realizację ważnego odcinka

Droga ekspresowa S11 to jedna z ważniejszych tras, które wkrótce zagoszczą na mapie Polski. Połączy ona środkowy odcinek wybrzeża Bałtyku, przez Poznań, z Górnym Śląskiem. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - właśnie podpisano umowę na realizację odcinka Bobolice - Szczecinek. To ostatni z fragmentów S11 w województwie zachodniopomorskim.

Nowa trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę, co zapewni znacznie większy komfort podróży i bezpieczeństwo niż obecna jednojezdniowa DK11 i w dużym stopniu pozwoli "rozładować" lokalne drogi.

Inwestycja o długości ponad 24 km będzie kosztowała skarb państwa ponad 1,1 mld zł. Zgodnie z oficjalnie przedstawionym harmonogramem - zasadnicze roboty budowlane powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku, a zakończyć latem 2026 roku.

Od niemal pięciu lat kierowcy mogą korzystać z 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W 2019 roku została oddana także obwodnica Szczecinka o długości 12 km.

W drugiej połowie września br. planowane jest oddanie do ruchu S11 od Koszalina do Bobolic. To 48 km nowej drogi ekspresowej. Jak podkreśla GDDKiA - trasa jest już na końcowym etapie robót. Nowa droga wyprowadzi ruch tranzytowy z Bobolic i wszystkich miejscowości położonych przy obecnej DK11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami.

Realizacja odcinka Bobolice - Szczecinek ma być ważną częścią drogi S11, łączącą budowane obecnie fragmenty drogi ekspresowej S11 Koszalin - Bobolice i obwodnicę Szczecinka.

Droga ekspresowa S11 jest nazywana "drogą życia" dla Pomorza Środkowego. Docelowo połączy Kołobrzeg i Koszalin z Wielkopolską i Górnym Śląskiem. Aby było to możliwe, już za kilka tygodni oddamy kierowcom do użytkowania odcinek między Koszalinem a Bobolicami, zaś dzisiaj w fazę realizacji wchodzi kolejny odcinek: od Bobolic do istniejącej obwodnicy Szczecinka. powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Realizacja S11 w pozostałych regionach Polski

Nowa droga ekspresowa S11 połączy Pomorze Środkowe przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Termin realizacji całej budowy został wyznaczony na 2030 rok. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji fragment trasy o długości ponad 150 kilometrów. Docelowo cała droga S11 będzie posiadała ok. 550 kilometrów długości.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że w zależności od etapu, inwestycje w pozostałych regionach naszego kraju są już realizowane bądź prowadzone są w tym celu prace przygotowawcze. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz. woj. wielkopolskie.