Trasa Szczecin-Trójmiasto jeszcze szybciej. Zapadła decyzja w sprawie S6

Droga S6. Na jakim etapie jest ostatni odcinek?

Odcinek S6 od końca obwodnicy Słupska do Bobrownik jest ostatnim między Słupskiem a Bożepolem Wielkim, który otrzymał zgodę na prowadzenie prac budowlanych. Oznacza to, że pozostałe 46 km S6 w woj. zachodniopomorskim, od Koszalina do początku obwodnicy Słupska, także jest już w realizacji.

W ramach inwestycji powstanie m.in. 16-kilometrowy odcinek, na którym zostaną wybudowane dwa węzły drogowe - Budy i Bobrowniki. Nawierzchnia drogi będzie dostosowana do ruchu pojazdów o nacisku 11,5 t na oś. Wykonawca zobowiązał się również do stworzenia nowego Miejsca Obsługi Podróżnych w Paprzycach oraz zaprojektowania i realizacji 24 obiektów inżynierskich, w tym estakady, 7 wiaduktów i aż 15 przejść dla zwierząt. Zbudowana lub zmodernizowana zostanie także infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

GDDKiA zwraca także uwagę, że nie bez znaczenia dla projektu są kwestie środowiskowego. Z tego względu na wspomnianym odcinku S6 powstaną liczne ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, szczelny system odprowadzenia wód opadowych czy zbiorniki retencyjne. Wartość całego kontraktu to ok. 548 mln zł.

Jakie drogi ekspresowe powstają w Polsce?

Sieć dróg ekspresowych w Polsce liczy już prawie 5070,5 km, co oznacza że w niespełna 20 lat sieć ich liczba powiększyła się przeszło ośmiokrotnie. Opublikowany z początkiem lutego plan GDDKiA zakładał, że w 2023 roku do użytku oddanych zostanie blisko 260 km tras. Na ten moment udało się wykonać zdecydowaną większość z jego założeń. W przypadku dróg ekspresowych i autostrad, do użytku oddano w tym roku odcinki:



A18 granica państwa-Żary (11,7 km),

S7 Lesznowola-Tarczyn Północ (14,8 km i 2,3 km przy węźle Tarczyn)

S11 obwodnica Olesna (24,8 km),

S14 Aleksandrów Łódzki-Emilia (14,5 km),

S61 Ełk Południe-Kalinowo (22,9 km),

S61 Łomża Zachód-Łomża Południe (7,2 km),

S6 obwodnica Sianowa (5,5 km),

S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (5,4 km - druga jezdnia),

S7 Moczydło-Miechów (18,7 km),

S11 Koszalin Zachód-Zegrze Pomorskie (16,9 km),

S11 Zegrze Pomorskie-Kłanino (19,3 km),

S11 Kłanino-Bobolice (11,6 km),

A18 Iłowa-granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego (16,2 km),

S3 Kamienna Góra Północ-Lubawka (12 km).

Przed końcem roku oddane mają być jeszcze odcinki:

S61 Podborze-Śniadowo (19,5 km),

A18 granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego - Golnice (21,5 km)