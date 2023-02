Spis treści: 01 To był największy transport w historii polskich dróg

02 Rusza montaż maszyny TBM. Tak wielkiej w Polsce nie było

03 Tunel w ciągu drogi S19 Rzeszów Południe - Babica

Montaż maszyny TBM (Tunnel Boring Machine) to bardzo skomplikowane zadanie inżynieryjne. Elementy maszyny dostarczono w sumie trzech konwojach, które jechały z Opola przez województwo śląskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Wiadomości Budowa tunelu w Świnoujściu zbliża się do końca. Pojedziemy nim w wakacje

To był największy transport w historii polskich dróg

Przypomnijmy, że ten wyjątkowy drogowy transport największych elementów TBM rozpoczął się 11 listopada 2022 r. w Porcie Famet w Opolu. Na miejsce docelowe dotarł 29 listopada. Drugi konwój wyruszył z Opola 2 grudnia 2022 r., a na plac budowy przyjechał 20 grudnia 2022 r.

Transport maszyny TBM to wyjątkowe przedsięwzięcie pod względem logistycznym i technicznym, które wyspecjalizowane firmy przygotowywały przez wiele miesięcy. Tak dużych elementów jeszcze bowiem po polskich drogach nie przewożono.

Do przewozu największych elementów wykorzystane zostały zestawy o bezprecedensowych wymiarach - szerokość 9 m, długość 74 m i waga ok. 260 ton, co łącznie z ładunkiem wyniosło 500 ton! Zestawy składały się z ciągnika balastowego ciągnącego zestaw, dwóch wielkich platform i drugiego ciągnika balastowego - pchającego, który zamykał zestaw.

Pozostałe transporty (składające się z jednego ciągnika i platformy) były szerokości od 6 do 8 m i długości 35-40 m. Takie parametry to było również wyzwanie dla obiektów drogowych. Cała trasa została zaplanowana, a poszczególne odcinki i obiekty inżynierskie poddane szczegółowym ekspertyzom pod kątem przyjęcia tego niecodziennego transportu.

Rusza montaż maszyny TBM. Tak wielkiej w Polsce nie było

Ostatni konwój z elementami maszyny dotarł do celu w ostatnich dniach stycznia. Obecnie wszystkie części są więc już na placu budowy w Babicy pod Rzeszowem, co oznacza rozpoczęcie pierwszych prac przy składaniu maszyny. Pomagać w tym będą potężne żurawie gąsienicowe o udźwigu 650 i 300 ton. W lutym planowane jest składanie elementów TBM w segmenty, a montaż zasadniczy w kwietniu. GDDKiA zakłada, że maszyna będzie gotowa do pracy w lipcu.

Po złożeniu maszyna TBM będzie ważyła 4 tysiące ton i osiągnie 112 metrów długości. Tarcza drążąca "Karpatki" - bo taką nazwę wybrali w głosowaniu internauci - ma rekordowe 15,2 m.

Tunel w ciągu drogi S19 Rzeszów Południe - Babica

Tunel w ciągu drogi S19, o długości 2255 m, będzie się składał z dwóch naw, które zostaną połączone 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z pojedynczych naw będzie miała 12,4 m średnicy.

Maszyna TBM, drążąc tunel, jednocześnie będzie układała jego obudowę. Konstrukcja tunelu będzie zbudowana z pierścieni (tubingów), na które składają się prefabrykowane elementy żelbetowe. Na obudowę wykorzystanych zostanie przeszło 2230 pierścieni, do wyprodukowania których zostanie zużyte blisko 118 tys. m sześc. betonu.

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica realizowany jest w systemie "projektuj i buduj". Wykonawca, konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i aktualnie prowadzi roboty budowlane.

Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 r. W ramach inwestycji, oprócz tunelu, powstaną też węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19, dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.



