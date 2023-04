Nowy odcinek drogi S8 - jeżdżący z Warszawy do Wrocławia już się cieszą

Spis treści: 01 Droga S8 zyska 60 kilometrów

02 Nowy łącznik S8. Na tej inwestycji zyskają wszyscy

03 Nowy odcinek S8. Do budowy zgłosiło się pięć firm

Przedłużenie drogi ekspresowej S8 o kilkadziesiąt kilometrów sprawi, że podróż z Warszawy do Wrocławia, będzie łatwiejsza i zauważalnie krótsza. Po wybudowaniu odcinka łączącego węzeł Łódź Południe (A1/S8) i węzeł Kozenin (S12/S74), kierowcy nie będą już zmuszeni do wjeżdżania na A1, by chwilę później zjechać na często zakorkowane A2. Dzięki tej inwestycji podróż z Mazowsza na Dolny Śląsk będzie o wiele przyjemniejsza.

Droga S8 zyska 60 kilometrów

Łącznik między węzłami Łódź Południe i Kozenin, to blisko 60 kilometrów nowej, dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Nowy odcinek zostanie rzecz jasna wyposażony we wszystkie niezbędne urządzenia, takie jak: bezkolizyjne węzły drogowe, nowoczesny system zarządzania ruchem, a także wszelkie instalacje służące ochronie środowiska.

Reklama

Zdjęcie Droga ekspresowa S8 zyska nowy łącznik / GDDKiA

Nowy łącznik S8. Na tej inwestycji zyskają wszyscy

W przyszłości nowy odcinek drogi S8 połączy Tomaszów Mazowiecki i sąsiednie miejscowości z Łodzią, a na dodatek trasa skomunikuje województwo łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Jak podkreśla GDDKiA, nowa droga będzie miała kluczowe znaczenie nie tylko w komunikacji lokalnej, ale także dla całego transportu krajowego i zagranicznego ze szczególnym uwzględnieniem długodystansowego przewozu towarów.

Nowy odcinek S8. Do budowy zgłosiło się pięć firm

Dla łącznika drogi ekspresowej S8 do węzła Łódź Południe (A1/S8) do węzła Kozenin (S12/S74) Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) chce opracować pięć firm. Wszystkie oferty mieszczą się w budżecie, dlatego teraz będą szczegółowo badane i jeszcze w lecie tego roku powinniśmy poznać wykonawcę. Zgodnie z planem podpisanie umowy jest planowane na III kwartał bieżącego roku. Prace powinny ruszyć jeszcze w 2025 r.

Europrojekt Gdańsk - 38 693 906,05 zł

Transprojekt Gdański - 32 237 000 zł

Multiconsult Polska - 39 865 530 zł

IVIA - 46 530 900 zł

Mosty Katowice - 48 156 411,42 zł

***