Dwupasmową Zakopianką do Nowego Targu. A co z trasą do Zakopanego?

Co z Zakopianką z Nowego Targu do Zakopanego?

Jednak droga 47 na odcinku z Nowego Targu do Zakopanego pozostanie jednopasmowa. GDDKiA zamierza zwiększyć przepustowość tego odcinka, ale jak zamierza tego dokonać?

Droga Nowy Targ - Szaflary ma ok. 6,7 km długości. Biegnie częściowo przez teren zabudowany, a połączenie z posesjami zapewnia 117 zjazdów. Ta droga to główny korytarz komunikacyjny do Zakopanego i stale rośnie na niej natężenie ruchu. Między 2015 a 2021 rokiem zwiększyło się o 45 proc., do 22 329 pojazdów na dobę. W jeszcze większym stopniu zwiększył się ruch samochodów ciężarowych, bo o 73 proc. - do 2335 pojazdów na dobę.

Ponadto dodatkowe trudności i korki tworzą się w sezonie turystycznym.

Dwa pasy tylko tam, gdzie to możliwe

Poprawa przepustowości drogi ma być przygotowywana w jej obecnym śladzie. Tam gdzie będzie to możliwe, GDDKiA chce dobudować dodatkowe pasy ruchu. Planowana jest przebudowa 117 zjazdów i wybudowanie ok. 1200 metrów chodnika. Opracowanie dokładnego zakresu przebudowy będzie zadaniem wykonawcy wyłonionego w przetargu.

Przetargu na przygotowanie projektu optymalizacji przepustowości Zakopianki na odcinku z Nowego Targu do Szaflar ma być ogłoszony w II kwartale 2023 roku. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R).

Prace budowlane nie wcześniej niż w 2028 roku

A co z odcinkiem z Szaflar do ronda w Zakopanem? 28 grudnia 2022 roku GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na etapie Koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla optymalizacji przepustowości tego fragmentu.

Całość prac związanych z przygotowaniem przebudowy obu odcinków potrwa do 2028 roku. Dopiero po tym terminie będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych.



