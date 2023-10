Droga S11 połączy cztery województwa. Jest przetarg na kolejny odcinek

Droga S11 Oborniki - Poznań. Zakres inwestycji

Zgłoszony przez urzędników przetarg ustala szczegóły zaprojektowania i wybudowania trasy omijającej Oborniki i ułatwiającej wjazd od północy do Poznania i autostrady A2. W ramach inwestycji wykonawca będzie zobligowany do utworzenia dwóch węzłów drogowych - Oborniki i Chludowo, a także 37 obiektów inżynierskich, w tym wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt oraz kładek biegnący pod nitką trasy. Projekt inwestycji zakłada także zbudowanie dodatkowych jezdni do obsługi ruchu z terenów przyległych oraz dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w okolicy Obornik.

Zakończyły się przygotowania do realizacji drogi ekspresowej S11 między Poznaniem a Obornikami. Uzyskaliśmy decyzję środowiskową, dlatego możemy przystąpić do realizacji tego projektu. Mieszkańcy Obornik od kilkudziesięciu lat czekają na obwodnicę miasta. Spełniamy te oczekiwania i przystępujemy do fazy realizacji. powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber

Zdjęcie Ta droga połączy cztery województwa. Jest przetarg na kolejny odcinek / GDDKiA

Pozostałe odcinki S11 w woj. Wielkopolskim

To jednak nie wszystko. GDDKiA podkreśla także, że trwają już prace projektowe dla budowy trasy S11 od granicy z woj. zachodniopomorskim do granicy z woj. opolskim. Długość projektowanej S11 w woj. wielkopolskim to około 240 km, podzielonych na następujące odcinki:

Szczecinek - Piła o długości około 59 km,

Piła - Ujście o długości około 20 km,

Ujście - Oborniki o długości około 43 km,

Kórnik - Jarocin o długości 37 km,

Jarocin - Ostrów Wielkopolski o długości 49 km,

Ostrów Wielkopolski - Kępno o długości około 30 km.

Inwestycje realizowane będą w latach 2024 - 2028 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Dzięki nim w nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.