Coraz bliżej budowy nowych odcinków drogi S17. Chętnych do pracy nie brakuje

Obecnie w realizacji są cztery odcinki liczącego ok. 125 km fragmentu drogi ekspresowej S17 między Piaskami i Hrebennem (granica państwa). Wszystkie dotyczą trasy od Zamościa do Hrebennego. Już niedługo jednak mogą ruszyć prace, dzięki którym droga S17 połączy Piaski i Zamość.

Ponad 3,5 tys. pytań od firm zainteresowanych realizacją drogi S17

Przetargi na wyłonienie wykonawców trzech odcinków między Piaskami i Zamościem GDDKiA ogłosiła pod koniec zeszłego roku. O tym, jak duże było zainteresowanie potencjalnych wykonawców, niech świadczy fakt, że Generalna Dyrekcja otrzymała łącznie ponad 3 500 pytań dotyczących inwestycji. W ramach postępowań przetargowych Generalna Dyrekcja zorganizowała również spotkanie dla firm, by przybliżyć szczegóły zamówienia w nowych uwarunkowaniach technicznych. Ma to związek z nowymi przepisami techniczno-budowlanymi, które weszły w życie we wrześniu ubiegłego roku.

Licząca 45 km trasa została podzielona na trzy odcinki:

Piaski - Łopiennik: odcinek o długości 16,6 km

odcinek o długości 16,6 km Krasnystaw - Izbica: odcinek o długości 18,8 km

odcinek o długości 18,8 km Izbica - Stary Zamość: odcinek o długości niemal 10 km

Zdjęcie Łączna długość trzech odcinków wynosi 45 km. / GDDKiA

Oferty na realizację trzech odcinków drogi S17 złożyło łącznie 35 firm

Ostatecznie GDDKiA otrzymała 35 ofert na realizację. Zaprojektowaniem i wybudowaniem pierwszego z nich jest zainteresowanych 11 przedsiębiorstw. Najtańsza z przedstawionych ofert kosztowałaby by GDDKiA ponad 653 mln złotych, z kolei najdroższa - blisko 1,1 mld. Na realizację tej inwestycji Generalna Dyrekcja zarezerwowała ponad 788 mln złotych.

Chętnych na realizację odcinka Krasnystaw - Izbica jest 12 firm. Na ten cel GDDKiA przygotowała ponad 1,1 mld złotych. W przypadku najtańszej z ofert musiałaby wydać prawie 838 mln. Jeśli jednak zdecydowałaby się na najdroższą, kwota wzrosłaby do ponad 1,3 mld złotych.

Również w przypadku fragmentu Izbica - Stary Zamość zainteresowanie realizacją wyraziło 12 przedsiębiorstw. W tym przetargu wszystkie oferty pod względem kosztów przekraczają założony przez GDDKiA budżet ponad 421 mln złotych. Najtańsza opiewa na blisko 504 mln złotych, najdroższa - na niemal 801 mln złotych.

GDDKiA chce podpisać umowy z wykonawcami jeszcze w tym roku

Komisje przetargowe zajmą się teraz analizą ofert w celu wyłonienia najlepszych z nich. GDDKiA planuje, że umowy ze zwycięzcami przetargów nastąpi w drugiej połowie roku. Wyłonieni wykonawcy będą mieli za zadanie zaprojektować i wybudować dany odcinek. Czas na realizację w każdym z przypadków to 41 miesięcy od podpisania umowy (oczywiście pomijając okresy zimowe).

Droga ekspresowa S17 połączy Warszawę z granicą państwa

Odcinek drogi S17 na odcinku Piaski - Hrebenne stanowi ważny element dla całego ciągu tej drogi od Warszawy. Gotowa trasa połączy stolicę z granicą państwa, a nawet dalej. S17 stanowi bowiem fragment międzynarodowej drogi E372 prowadzącej z Warszawy do Lwowa. Ponadto droga S17 na węźle Piaski Wschód łączyć się będzie z planowaną drogą ekspresową S12. Dodatkowo S17, dzięki wybudowanym już odcinkom na wspólnym przebiegu z S12 oraz węzłom na obwodnicy Lublina łączy się ona również z drogą ekspresową S19.

