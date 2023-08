Autostrady A2 zostanie poszerzona do trzech pasów. Podpisano ważną umowę

Spis treści: 01 Odcinek A2 zostanie rozbudowany. Podpisano ważną umowę

Wybudowany ponad dekadę temu 89-kilometrowy odcinek autostrady A2 między Łodzią i Warszawą to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w naszym kraju. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyjmuje, że w ciągu doby ruch między tymi dwoma miastami, w zależności od miejsca i pory, waha się od ponad 50 do blisko 100 tys. pojazdów. W związku z tym nie ma się co dziwić, że rozbudowy trasy oczekują zarówno przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem firm transportowych, jak również zwykli kierowcy. GDDKiA wykonała teraz ważny krok na drodze do tego celu.

Generalna Dyrekcja podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy A2 o dodatkowe pasy ruchu. Zajmie się tym firma DATABOUT z Warszawy. Umowa opiewa na kwotę niemal 25,5 mln złotych.

Zadaniem inżynierów firmy będzie przygotowanie dokumentacji, wraz z wymaganymi pozwoleniami, w ciągu 18 miesięcy. Poza samym poszerzeniem trasy mają oni zaproponować również takie rozwiązania, które uczynią ją samowystarczalną pod kątem energetycznym. Wszelkiego rodzaju instalacje, które znajdą się na drodze, mają być zasilane ze źródeł odnawialnych. Zadaniem firmy będzie również przeprowadzenie analizy ekonomicznej, która uwzględni koszty budowy, eksploatację i utrzymanie, wliczając w to również magazyny energii. GDDKiA podaje, że zastosowane na tym odcinku rozwiązania mają być wzorem, z którego będzie można czerpać w czasie prac nad innymi zarządzanymi przez nią trasami.

Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią zostanie poszerzona o jeden pas ruchu w każdą stronę. To szczególnie ważne w kontekście spodziewanego dalszego wzrostu ruchu na tej drodze. Zastosujemy tu także nowatorskie rozwiązania proekologiczne powiedział wiceminister infrastruktury, Rafał Weber

Według Generalnej Dyrekcji rozbudowa A2 między Łodzią i Warszawą będzie jednym z najtrudniejszych zadań, ponieważ wymaga uwzględnienia wielu warunków. Najważniejszym jest fakt, że prace budowlane, które mają być prowadzone w przyszłości, odbywać się będą przy trwającym ruchu. W związku z tym konieczne będzie opracowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu, która pozwoli na względnie płynny przejazd pojazdów. W oparciu o szczegółowe mikrosymulacje, które przeprowadzono, to właśnie projektant będzie miał obowiązek opracowania czasowej organizacji ruchu z uwzględnieniem zmian uzależnionych od etapu prowadzonych prac budowlanych.