1800 km autostrad w Polsce. Wiesz, że odstępy między węzłami to 15 km?

Spis treści: 01 Drogi szybkiego ruchu w Polsce mają prawie 5 tys. km długości

02 Czym różnią się autostrady od dróg ekspresowych?

03 Różnice między autostradą i ekspresówką to również odległość między węzłami

Drogi szybkiego ruchu w Polsce mają prawie 5 tys. km długości

Dróg szybkiego ruchu w naszym kraju stale przybywa. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji w sumie 4,9 tys. km takich tras (1 810,8 km autostrad i 3 164,1 km dróg ekspresowych). O tym, jak dynamicznie rozwija się infrastruktura drogowa niech świadczy fakt, że w ciągu 20 lat sieć dróg szybkiego ruchu zwiększyła się o ponad 4 tys. km.

Większość kierowców nie do końca zdaje sobie jednak sprawę, czym różni się droga ekspresowa od autostrady i jedyne co im przychodzi do głowy to prędkość oraz znaki drogowe. Różnice nie ograniczają się jednak tylko do tego. Jest ich znacznie więcej.

Zdjęcie W sumie w Polsce mamy 4,9 tys. km dróg szybkiego ruchu, z czego nieco ponad 1,8 tys. km to autostrady. / GDDKiA

Czym różnią się autostrady od dróg ekspresowych?

Zgodnie z rozporządzeniami zawierającymi szczegóły dotyczące projektowania dróg autostrada nie może mieć jednej jezdni. Takie rozwiązanie możliwe było wyłącznie w przypadku dróg ekspresowych (wyłącznie na odcinkach poza terenem zabudowanym), których realizacja podzielona była na dwa etapy. Możliwy był również przekrój, w którym naprzemiennie są dwa i jeden pas ruchu w danym kierunku, ale tylko poza terenem zabudowanym i tylko przy etapowaniu inwestycji.

Skoro już przy liczbie pasów jesteśmy, to warto zwrócić uwagę, że wynika ona z prognozowanego natężenia ruchu w perspektywie 30-40 lat od wybudowania danego odcinka. Trzeba tutaj też zaznaczyć, że na autostradzie pas ruchu ma szerokość 3,75 m. To o 25 cm więcej niż w przypadku ekspresówki. W przypadku autostrady szersze są również pas awaryjny i pobocze gruntowe. Mają kolejno 3 m i 1,25 m. Na drodze ekspresowej są one odpowiednio o pół metra węższe.

Różnice między autostradą i ekspresówką to również odległość między węzłami

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, są odległości między węzłami. Na autostradzie odstępy nie mogą być mniejsze niż 15 km. Jedynie na fragmentach trasy, które znajdują się w granicach lub sąsiedztwie dużego miasta odstęp między węzłami może być nie mniejszy niż 5 km. Jeśli jednak istnieje uzasadnienie funkcjonalno-ruchowe wyjątkowo możliwe jest by odstępy między węzłami były nie mniejsze niż 5 km, a w okolicach miast nie mniejsze niż 3 km.

W przypadku dróg ekspresowych odstępy między węzłami nie powinny być mniejsze niż 5 km, a w terenie zabudowy, obrębie dużego i średniego miasta - nie mniejsze niż 3 km. W wyjątkowych sytuacjach odstępy między węzłami lub skrzyżowaniami nie powinny być mniejsze niż 3 km, a na terenie zabudowy - nie mniejsze niż 1,5 km.

Różnice dotyczą też kwestii w jaki sposób i z jakimi drogami powinny być skrzyżowane autostrada i ekspresówka. Ta pierwsza może być skrzyżowana z inną autostradą, drogą ekspresową lub klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) tylko na węźle drogowym. W przypadku ekspresówek dopuszcza się połączenia również z drogami klasy Z (zbiorcze). Jeśli chodzi o węzły drogowe, rzecz ma się bardzo podobnie. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się jednopoziomowe skrzyżowanie skanalizowane na przecięciu z drogą klasy GP. W przypadku drogi klasy G natomiast może to być węzeł lub też skrzyżowanie skanalizowane, a dla przecięcia z drogą klasy Z stosuje się wyjątkowo skrzyżowania na prawe skręty.