​W ścisłej tajemnicy Robert Kubica jeździł w Warszawie

W niedzielę o świcie w centrum Warszawy starły się dwa, całkowicie odmienne od siebie światy Formuły 1. Bartłomiej Marszałek i Robert Kubica w ramach unikalnego projektu PKN ORLEN zmierzyli się w motorsportowym pojedynku, by w niecodzienny sposób uczcić 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Autorem muzyki do finalnej wersji nowego filmu wizerunkowego jest jeden z najbardziej rozpoznawanych na świecie współczesnych polskich kompozytorów Radzimir Dębski, pseud. Jimek.

Obaj kierowcy wystąpili też w dedykowanych wydarzeniu kaskach w specjalnym, okolicznościowym malowaniu. Projekt grafiki na kask dla Bartłomieja Marszałka przygotował Amadeusz Mierzwa. Autorem wzoru malowania na kask dla Roberta Kubicy oraz identyfikacji wizualnej wydarzenia jest wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Patryk Hardziej.

Wyścig w sercu Warszawy nie został wcześniej zapowiedziany, a cały projekt utrzymywany był w ścisłej tajemnicy.

- Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek będę się ścigał z motorowodnym bolidem F1H2O, na dodatek w Warszawie! - komentuje Robert Kubica. Bardzo podobał mi się format naszej rywalizacji z Bartkiem Marszałkiem, konfrontację tak bardzo odmiennych dyscyplin motorsportu są zawsze ciekawe. Muszę też przyznać, że mój rywal poprzeczkę zawiesił wysoko, ale wyniku naszej rywalizacji jeszcze nie zdradzę.

- Do zespołu ORLEN Team dołączyłem na początku roku, ale wciąż nie miałem okazji, by wystartować w nowych barwach. Bardzo się cieszę, że w końcu pojawiła się wspaniała okazja. Możliwość uczczenia rocznicy bitwy, która rozegrała się w pobliżu mojego rodzinnego miasta jest dla mnie prawdziwym powodem do dumy. Nie spodziewałem się debiutu w tak wyjątkowych okolicznościach! - cieszy się Marszałek, kierowca motorowodnego bolidu F1H2O.

Obok polskich przedstawicieli świata Formuły 1, gościnny udział w wydarzeniu wzięła również Grupa Akrobacyjna Żelazny, która na niebie wykonała flagę Polski. W ramach upamiętania rocznicy Grupie Żelazny towarzyszył Boeing 737 "Marszałek Józef Piłsudski" należący do Polskich Sił Zbrojnych.

Kto wygrał pojedynek pomiędzy najszybszymi Polakami na lądzie oraz wodzie? Relacja na antenie TVP2 oraz w mediach społecznościowych PKN ORLEN już 15 sierpnia o godz.: 11:30.