W okolicach Zagrzebia trwają właśnie testy do rajdu Chorwacji, który ma odbyć się już w następny weekend 20-23 kwietnia. Rajd Chorwacji to trudna eliminacja mistrzostw świata WRC. Niestety tegoroczna edycja już zebrała śmiertelne żniwo.

Craig Breen nie żyje

W wypadku podczas czwartkowych testów zginął etatowy i bardzo doświadczony kierowca oficjalnego zespołu Hyundaia - Craig Breen. Kierowca należał do czołówki WRC od kilku lat. Tragiczną wiadomość potwierdziła chorwacka policja z okręgu Krapińsko-Zagorskiego, a także oficjalny profil mistrzostw świata WRC, więc to pewna informacja. Prowadzony przez Breena Hyundai i20 wypadł z drogi i stroną kierowcy uderzył w drewniane ogrodzenie, które przebiło samochód i dostało się do kabiny.

Pilot Breena przeżył

Pilot Craiga Breena - James Fulton przeżył i według pierwszych doniesień nie odniósł poważniejszych obrażeń.

To bardzo smutny dzień dla rajdów WRC i dla całego świata motorsportu.

Zdjęcie Miejsce tragicznego wypadku Craiga Breena / Fot: Chorwacka policja /

Co dalej z rajdem?

Na razie nie wiadomo jaką decyzję podejmą organizatorzy. Testy zostały przerwane z powodu wypadku, ale decyzja o tym czy rajd w ogóle się odbędzie po tak dramatycznych wydarzeniach jeszcze nie zapadła. Czekamy też na oficjalne stanowisko WRC w tej sprawie, które jeszcze nie zostało opublikowane.

Craig Breen był w czołówce WRC

33-letni Irlandczyk od kilku lat należał do ścisłej czołówki WRC. Urodzony 2 lutego 1990 roku kierowca zaczynał od kartingu, z którego przeniósł się do rajdów w 2009 roku. Pierwszym dużym sukcesem było zdobycie tytułu mistrza świata w klasie WRC Academy w 2011 w Fordzie Fiesta R2 i S-WRC w 2012 w Fordzie Fiesta S2000. Podczas jednego z rajdów należących do kalendarza S-WRC w 2012 roku - Targa Florio na Sycylii w wypadku zginął pilot Breen’a - Gareth Roberts. Mimo to Breen dokończył sezon i zdobył mistrzostwo. W 2013 Breen przesiadł się do Peugeota by startować w ERC - Mistrzostwach Europy. W pierwszym sezonie zajął trzecie miejsce.

W WRC zadebiutował jako kierowca zespół Citroen Total WRT w 2016 roku startując tyko w kilku rajdach. Pierwszy odcinek specjalny WRC wygrał w rajdzie Finlandii w 2016 gdzie zajął trzecie miejsce. Kolejne podium zaliczył w Szwecji. W 2019 Irlandczyk przeniósł się do ekipy Hyundaia, a w 2021 został kierowcą zespołu M-Sport i przesiadł się do Forda Pumy. Przed tym sezonem znów powrócił w szeregi Hyundaia, w którym zdobył 2 miejsce w rajdzie Szwecji. Breen miał nadzieję poprawić zeszłoroczny wynik z rajdu Chorwacji w którym zajął 4 miejsce.

Breen wystartował w 81 rajdach WRC, wygrał 30 odcinków specjalnych i 8-krotnie stawał na podium.

