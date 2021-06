Sobiesław Zasada trenuje przed Rajdem Safari

Przygotowująca się do startu w 68. Rajdzie Safari załoga Sobiesław Zasada/Tomasz Borysławski przeprowadzała dziś intensywne testy Fordem Fiesta Rally3 na szutrowych odcinkach toru Silesia Ring w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie.

Zdjęcie Zasada: To był dość forsowny dzień, w trakcie którego poznawaliśmy auto, jakim za trzy tygodnie staniemy w Nairobi na starcie Rajdu Safari /

-To był dość forsowny dzień, w trakcie którego poznawaliśmy auto, jakim za trzy tygodnie staniemy w Nairobi na starcie Rajdu Safari. Dla mnie to spora nowość, bo przecież od czasu mojego poprzedniego startu w Afryce minęła niemalże epoka, co widać w zaawansowaniu technicznym samochodu. Ale już po pierwszych kilometrach czuję, że doskonale rozumiemy się z samochodem i szczęśliwie dojedziemy do mety afrykańskiego klasyka - ocenił Zasada.

Zdjęcie Zasada: Wiem, że zmieniło się prawie wszystko w rajdach od czasu mojego ostatniego występu w 1997 roku, a jedyną wspólną cechą są tylko kenijskie bezdroża. Wierzę, że uda mi się osiągnąć metę /

Najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy pojedzie w Safari po raz dziewiąty. Ostatni raz stanął na starcie Rajdu Safari w 1997 r. samochodem Mitsubishi Lancer EVO III, a pilotowała go żona - Ewa. Zajęli wtedy drugie miejsce w grupie N. Dziś była również w Kamieniu Śląskim i przejechała z mężem fragment trasy.

Auto, którym tym razem wystartuje Zasada, napędza półtoralitrowy silnik Ecoboost o mocy 215 KM. Pojazd przygotował krakowski oddział M-Sport, firmy światowej sławy, która od ponad czterech dekad zajmuje się przygotowaniem samochodów do rajdów WRC.

-Jest dla mnie ogromnym zaszczytem przygotowanie auta dla pana Sobiesława Zasady, który zawsze był dla mnie wzorem i inspiracją - mówi Maciej Woda, dyrektor polskiego oddziału M-Sport. Mam nadzieję, że Fiesta spisze się dobrze i wszyscy będą mogli się przekonać, że jest to auto zarówno dla zaawansowanych zawodników, jak i dla tych, którzy rozwijają swoją karierę. - dodaje Maciej Woda.

W tym samym rajdzie wystartuje również Daniel Chwist (wnuk Zasady) z Kamilem Hellerem; ta załoga pojedzie Fordem Fiestą Rally2 M-Sport.

68. Safari Rally Kenya (24-27 czerwca) to szósta runda tegorocznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata WRC. 91-letni Sobiesław Zasada będzie najstarszym zawodnikiem w historii WRC.

Sobiesław Zasada w swej 69-letniej karierze rajdowej ponad 150 razy stawał na najwyższym podium. Trzykrotnie zdobył mistrzostwo Europy (1966, 1967, 1971) w rywalizacji z najlepszymi zawodnikami świata, co w przełożeniu na dzisiejsze klasyfikacje oznacza, że trzy razy był mistrzem świata. Jako jedyny zawodnik z krajów wschodnich był kierowcą fabrycznym Steyr-Puch, Porsche, BMW, Mercedes-Benz. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy Zasada.

