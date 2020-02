Maciej Gładysz o krok od zwycięstwa we Włoszech

W miniony weekend Maciej Gładysz wziął udział w pierwszej rundzie WSK Super Master Series na włoskim torze Adria International Raceway. W kategoriach OK, OKJ i MINI zgłoszonych zostało ponad 220 zawodników, w tym najmocniejsze zespoły fabryczne i najbardziej utalentowani zawodnicy.

Na zawodach rozgrywanych na włoskim torze Adria obecny był sam Robert Kubica. Dla zawodnika Parolin Racing Kart, Macieja Gładysza, była to świetna okazja by porozmawiać i ponownie spotkać się ze swoim idolem, który mocno kibicował polskim zawodnikom w najmocniejszej kartingowej lidze na świecie.

WSK Super Master to cykl z bardzo bogatą historią. Powstał w 2010 roku i od tego czasu cały czas rozwija się pod względem spektaklu i zainteresowania. W sezonie 2019 na drugiej rundzie w Lonato pojawiło się aż 336 kierowców, pobijając wszystkie dotychczasowe rekordy. To właśnie w tej serii swoją karierę rozpoczynali m. in. Antonio Giovinazzi, Max Verstappen czy Charles Leclerc.

Pierwsze dwa dni na torze Adria należały do bardzo pracowitych. Po czwartkowych treningach i odbiorach administracyjnych, w piątek Maciej Gładysz wygrał swoją grupę w sesji kwalifikacyjnej, dzięki czemu uplasował się na 2. miejscu wśród bardzo mocnej stawki 85 zawodników kategorii Mini 60. W piątek tarnowianin miał również okazję zmierzyć się w pierwszym wyścigu kwalifikacyjny, w którym po zaciętej walce minął linię mety na 2. miejscu.



W sobotę Maciej Gładysz wziął udział w trzech wyścigach kwalifikacyjnych, tzw. "Heat’ach". W pierwszym sobotnim wyścigu po bardzo twardej walce z rywalami tarnowianin minął linię mety jako trzeci z minimalną stratą do drugiego zawodnika. Rywalizacja o zwycięstwo trwała jednak przez cały dystans wyścigu. W ferworze walki, na dwa zakręty przed metą, jeden z zawodników zahamował dużo przed punktem hamowania, Maciek w niego uderzył, przez co spadł mu zderzak i otrzymuje regulaminowe 5 sekund kary. To nie było zachowanie fair ze strony rywala.

Ta kara pozbawiła kierowcę Parolin Racing Kart zwycięstwa po wszystkich wyścigach eliminacyjnych. W swoim drugim wyścigu, po drobnych problemach technicznych, ostatecznie Maciej zameldował się na mecie jako czwarty. Ostatni sobotni wyścig kwalifikacyjny odbywał się w deszczowych warunkach. Po bardzo ładnej i czystej walce z zespołowym kolegą Maciej minął linię mety na 2. miejscu i po całej sobocie został sklasyfikowany na 7. miejscu, co dało mu 4. pole startowe do niedzielnego Półfinału A. W niedzielę polski zawodnik był dosłownie o krok od końcowego zwycięstwa, a wszyscy zebrani na torze liczyli na najwyższy stopień podium i odegranie Mazurka Dąbrowskiego.



Po zaciętej rywalizacji w pre-finale Maciej Gładysz ukończył wyścig na 6. miejscu, co pozwoliło mu na start z 11. pola do finałowego wyścigu, w którym rywalizuje 34 najlepszych kierowców. Zawodnik Parolin Racing Kart pokazał prawdziwy kunszt wyścigowy, po kolei mijając swoich rywali i awansując na 1. miejsce na ostatnim okrążeniu. Niestety na trzy zakręty przed linią mety jeden z rywali przypuścił nieprzemyślany atak, uderzając w Macieja i wyrzucając go poza tor.

Ostatecznie zawodnik Akademii ORLEN Team minął linię mety na 7. miejscu. Do odsłuchania Mazurka Dąbrowskiego zabrakło naprawdę niewiele. Mimo to, Maciek pokazał wielką klasę przebijając się w finale z 11. pozycji na 1!

"Bardzo żałuję, że nie udało mi się dowieźć zwycięstwa. Niestety kolega z toru przypuścił zbyt optymistyczny atak eliminując mnie i siebie z 1. i 2. miejsca. Taki jest motorsport - piękny, a czasami bywa okrutny. Przez cały weekend miałem bardzo dobre tempo, wygrywając kwalifikacje w swojej grupie i regularnie plasując się na czołowych pozycjach we wszystkich wyścigach. Dziękuje mojemu mechanikowi Micowi Aelowi, który w ostatniej chwili zastąpił Marcina Binkowskiego, który bardzo mocno się pochorował przed zawodami. Biniu wracaj do zdrowia! Podziękowania dla całego teamu Parolin Racing Kart za zaangażowanie i współpracę, oraz Ma Engines za znakomicie przygotowane silniki. Nie mogę zapomnieć o moich sponsorach, bez których moje starty nie byłyby możliwe." - powiedział Maciek. Następne zawody, w których wystąpi Maciej Gładysz zaplanowano na weekend 14-16 lutego we włoskim Lonato. Już nie możemy doczekać się 25. edycji Winter Cup!