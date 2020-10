​Kierowcy GR Supry GT4 z dodatkowym wsparciem

Gdy Toyota GR Supra GT4 w 2021 roku zadebiutuje na amerykańskich torach wyścigowych, kierowcy i zespoły mogą liczyć na pieniężne nagrody od Toyota Racing Development. System motywacji oferuje też Toyota Gazoo Racing Europe.

Zdjęcie Toyota GR Supra GT4 /

Toyota GR Supra GT4 to zbudowany w oparciu o GR Suprę samochód wyścigowy, którym można się ścigać w seriach wyścigowych na całym świecie. Samochód produkowany jest w Kolonii w centrum Toyota Gazoo Racing Europe. Trzylitrowy, sześciocylindrowy silnik generuje wyjściowo 430 KM, auto ma siedmiostopniową automatyczną skrzynię biegów, napęd na tył i pełne wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa. Zbudowano je w oparciu o regulamin kategorii GT4, która przyciąga coraz większą grupę kierowców zaciętą rywalizacją za rozsądną cenę.

Reklama

Pierwsze auta trafiły do europejskich zespołów już w czerwcu i szybko odnalazły się w rywalizacji z innymi autami kategorii GT4. Na pierwsze zwycięstwa nie trzeba było długo czekać - jeszcze w sierpniu w mistrzostwach GT4 France duet César Gazeau/Wilfried Cazalbon z zespołu CMR odniósł pierwsze zwycięstwo wyścigową Toyotą w klasie Am. Do klientów z innych kontynentów samochody docierają zgodnie z harmonogramem, a kolejne auta są produkowane. We wrześniu swój egzemplarz zamówiła Toyota Gazoo Racing - Latin America.

Toyota GR Supra GT4 1 / 12 Toyota GR Supra GT4 Źródło: udostępnij

Nie tylko nagrody

W seriach wyścigowych w USA debiut GR Supry GT4 spodziewany jest już na początku sezonu 2021. Toyota Racing Development USA, która w tym regionie zajmuje się obsługą zespołów prywatnych, czyli klientów i użytkowników wyścigowej Supry. Dodatkowym wsparciem ma być system premii pieniężnych za wyniki osiągane przez zawodników w ramach SRO Pirelli GT4 America. Za pierwsze miejsce w wyścigu wypłacane będą trzy tysiące dolarów, za drugie - dwa tysiące, za trzecie tysiąc. Dodatkowo, zwycięzca klasyfikacji kierowców otrzyma 7,5 tysiąca dolarów, a dla zespołów przygotowano po pięć tysięcy dolarów premii za zgłoszenie do klasyfikacji producenckiej.

Zdjęcie Toyota GR Supra GT4 /

“Zainteresowanie naszym programem wyścigowym jest ogromne. Oferujemy nie tylko nagrody za sukcesy na torze, ale będziemy też wspierać zespoły swoją obecnością na weekendach wyścigowych" - zapowiedział Tyler Gibbs, generalny menedżer TRD USA.

Amerykański dział sportu Toyoty wesprze też zespoły wystawiające GR Suprę GT4 rabatami na części zamienne, ale też wsparciem technicznym i inżynieryjnym podczas rund SRO Pirelli GT4 America - na każdy weekend wyścigowy pojedzie specjalna ciężarówka z częściami zamiennymi do GR Supry GT4 oraz inżynier znający na wylot wszystkie systemy auta.

Zdjęcie Toyota GR Supra GT4 /

Europejskie wsparcie

Od początku sezonu system premii dla kierowców startujących GR Suprą GT4 ma też Toyota Gazoo Racing Europe. Europejscy zawodnicy mogą wziąć udział w Gazoo Racing Trophy, czyli wyjątkowym pucharze z pulą nagród wynoszącą 55 tys. euro. Rywalizacja dostępna jest nie tylko dla posiadaczy wyścigowej Supry, ale też wyścigowych i rajdowych odmian Toyoty GT86. Wyjątkowość tych zmagań polega na tym, że kierowcy nie ścigają się ze sobą bezpośrednio na torze - w tabeli na punkty przeliczane są wyniki z ich macierzystych serii wyścigowych i na tej podstawie tworzona jest klasyfikacja generalna.

Jest o co się bić, bo zwycięzca otrzyma czek na 25 tys. euro, drugie miejsce wyceniono na 15 tys. euro, a trzecie na 7,5 tys. euro. Wypłatę otrzymają też czwarty (5 tys. euro) i piąty (2,5 tys. euro) kierowca w klasyfikacji Gazoo Racing Trophy.