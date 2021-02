Finlandia. Rajd Arktyczny: Ott Tanak najszybszy

​Ott Tanak (Hyundai I20 WRC) wygrał w Finlandii Rajd Arktyczny, drugą rundę tegorocznych samochodowych mistrzostw świata. Z 10 rozegranych odcinków specjalnych Estończyk był najszybszy na sześciu. Liderem cyklu jest Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris WRC).

Drugie miejsce ze stratą 17,5 s wywalczył Rovanpera, a trzeci był Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC) - strata 19,8 s.



"To był dla nas bardzo udany weekend, choć przed startem tak się nie zapowiadał. Finlandia to przecież matecznik Toyoty, tutaj bazuje ten zespół, obawiałem się bardzo mocnej konkurencji. Trasa była niesamowita, doskonała jako runda mistrzostw świata. Jestem zadowolony, walczymy o tytuł" - powiedział Tanak.



W walce o zwycięstwo tym razem nie liczył się broniący tytułu siedmiokrotny mistrz świata Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC). W końcówce przejazdu ostatniego sobotniego odcinka specjalnego Francuz wypadł z drogi i utknął w śnieżnej zaspie. Wydobycie samochodu z pułapki zajęło załodze prawie 20 minut, do mety dojechała z takim właśnie spóźnieniem i przestała się liczyć w walce o końcowy sukces.



"Miałem pecha, ale tak się zdarza na zimowych imprezach. Trasa była świetna, choć bardzo wymagająca. Mam nadzieję, że wrócimy tutaj za rok" - podkreślił Ogier.



Przed startem w Finlandii Ogier prowadził w klasyfikacji MŚ, gdyż wygrał rajd Monte Carlo. We Francji w styczniu punktów natomiast nie zdobył Tanak, mistrz świata 2019, który przebił na jednym odcinku dwie opony i wycofał się z rywalizacji.



Liderem cyklu po Arktycznym został Rovanpera, który w Monte Carlo uplasował się na czwartej pozycji. Młody Fin ma 39 pkt, a pięć dopisał w Laponii za wygranie ostatniego odcinka, który miał status Power Stage. Na drugą pozycję w MŚ awansował Nueville - 35 pkt, a trzecią lokatę dzielą Ogier oraz Walijczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) - po 31.



"Liczyłem na dobry wynik, lubię jeździć po śniegu i lodzie. Udało się plan zrealizować, ale o tym, że obejmę prowadzenie w mistrzostwach świata nawet nie marzyłem" - przyznał Rovanpera.



W kategorii WRC3 startowały dwie polskie załogi. Michał Sołowow (Citroen C3 Rally 2) zajął w klasyfikacji generalnej 26. miejsce (9. w WRC3), a Adrian Chwietczuk (Skoda Fabia R5) był 32. (12. w WRC3).



W tegorocznym kalendarzu rajdowych MŚ - po odwołaniu imprez w Szwecji i Wielkiej Brytanii - jest 12 rund. Sezon zakończy w połowie listopada Rajd Japonii. Trzecią rundą cyklu będzie w dniach 23-25 kwietnia Rajd Chorwacji.

Wyniki Rajdu Arktycznego:



1. Ott Tanak (Estonia/Hyundai I20 WRC) 2:03.49,6

2. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota Yaris WRC) strata 17,5

3. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 WRC) 19,8

4. Craig Breen (Irlandia/Hyundai I20 WRC) 52,6

5. Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) 1.01,5

6. Katsuta Takamoto (Japonia/Toyota Yaris WRC) 1.37,8

...

26. Michał Sołowow (Polska/Citroen C3 Rally 2) 17.04,7

32. Adrian Chwietczuk (Polska/Skoda Fabia R5) 22.23,8