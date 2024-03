Red Bull planuje w Polsce wielkie święto motorsportu, podczas którego fani szybkich samochodów będą mieli okazję zobaczyć z bliska prawdziwy bolid Formuły 1. W trakcie zaplanowanego na 30 maja 2024 Red Bull Speed Ways, po raz pierwszy w historii dojdzie do połączenia królowej sportów motorowych oraz niezwykle popularnego w Polsce żużla. Organizatorzy planują jedyny w swoim rodzaju pojedynek, gdzie David Coulthard - słynny kierowca wyścigowy, zmierzy się z Maciejem Jankowskim - wielokrotnym mistrzem polski w żużlu.

Zadanie to nie będzie łatwe. Jak podkreślają pomysłodawcy imprezy - nigdy wcześniej bolidem Formuły 1 nie jeżdżono po nawierzchni żużlowej. Oznacza to, że inżynierowie Oracle Red Bull Racing będą musieli dopracować specyfikację bolidu, tak by ten jak najlepiej zachowywał się w nowych warunkach. Mechanicy podkreślają, że konieczne będą m.in. modyfikacje zawieszenia, a także wykorzystanie odpowiednich opon.

Zdjęcie Red Bull Speed Ways odbędzie się w czwartek 30 maja 2024 r. / materiały prasowe

Powrót Adama Małysza. Skoczek zasiądzie w rajdówce WRC

To jednak niejedyne atrakcje. Podczas Red Bull Speed Ways na fanów motorsportu czekają też oryginalne pojedynki pomiędzy znanymi kierowcami i sportowcami. Za kierownicę powróci m.in. Adam Małysz, który po raz pierwszy w życiu zasiądzie w samochodzie rajdowym kategorii WRC. Słynny "Orzeł z Wisły" stanie w szranki z Maciejem Janowskim - głównym pomysłodawcą wydarzenia - na dystansie 100 metrów. W zmaganiach udział wezmą również m.in. Kuba Przygoński, Kacper Sztuka i pilot akrobacyjny Łukasz Czepiela. Nie zabraknie także młodych żużlowców, którzy udowodnią swoje umiejętności w zawodach motocyklowych.

To będzie święto motorsportu. Niesamowite maszyny, utytułowani sportowcy i ciekawe pojedynki w jednym miejscu. mówi Maciej Janowski

Red Bull Speed Ways odbędzie się w czwartek 30 maja 2024 roku na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Przed oficjalnym wydarzeniem, które rozpocznie ok. godziny 17:00, zainteresowani będą mogli spotkać się ze sportowcami, zwiedzić paddock, zobaczyć ciężarówkę Red Bull Racing, a nawet wcielić się w mechaników zmieniających koło w bolidzie. Dla chętnych nie zabraknie także zaawansowanego symulatora wyścigowego.