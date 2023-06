24h Le Mans to coś więcej niż wyścig. Trzeba to poczuć, usłyszeć i zobaczyć

Krzysztof Mocek Rajdy i wyścigi

Tegoroczne 24h Le Mans na zawsze już przejdzie do historii polskiego motorsportu. Oto bowiem po raz pierwszy w przypadku tego prestiżowego wydarzenia na podium stanął polski zespół. Słynna 24-gonitwa to jednak nie tylko wygrani i przegrani, to także atmosfera i przede wszystkim kibice, którzy są zdolni do wielkich poświęceń. Wszystko to, by móc się rozkoszować jednym z największych świąt motoryzacyjnych na świecie.

