Spis treści: 01 Uważaj na ten znak. Droga typu "2 minus 1"

02 Jeden pas ruchu dla samochodów. Dwa pasy dla pieszych i rowerzystów

03 Kto ma pierwszeństwo na drodze "2 minus 1"?

04 Pierwsza droga "2 minus 1" w Polsce. Powstała w Niepołomicach

Choć rozporządzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie przepisów techniczno-budowlanych" dotyczących dróg publicznych weszło pod koniec 2022 r., mało kto miał okazję skorzystać z nowego rodzaju drogi, które wprowadził ten dokument – "2 minus 1".

Uważaj na ten znak. Droga typu "2 minus 1"

To rozwiązanie, które zyskało popularność na wąskich drogach o małym natężeniu ruchu samochodowego w Danii, Szwecji, Holandii czy Niemczech. Jego celem jest uspokojenie ruchu samochodowego. Droga tego typu może powstać w miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h lub mniej. Dodatkowo musi być na tyle szeroka, by możliwe było wyznaczenie dwóch pasów ruchu.

Na drodze "2 minus 1" wyznacza się tylko jeden, centralny pas ruchu. Ma on służyć do poruszania się w obu kierunkach. Zamiast drugiego pasa ruchu wyznacza się dwa wąskie pasy ruch przeznaczone do wspólnego ruchu rowerzystów i pieszych.

Jeden pas ruchu dla samochodów. Dwa pasy dla pieszych i rowerzystów

Warto zaznaczyć, że nie mówimy o typowych ciągach pieszo-rowerowych – w przypadku drogi "2 minus 1" kierowca samochodu ma prawo na nie wjechać, co jest wykluczone w przypadku klasycznych ciągów pieszo-rowerowych. Na te pasy ruchu w przypadku rozwiązania "2 minus 1" samochody wręcz muszą wjechać – tylko w ten sposób możliwe jest wykonanie manewru wymijania z samochodem jadącym z przeciwka.

Kto ma pierwszeństwo na drodze "2 minus 1"?

Pomysł na tę drogę zakłada, że samochód zjeżdżający do krawędzi jezdni w celu wyminięcia z autem jadącym z przeciwnego kierunku, wjeżdżając na pas dla pieszych i rowerzystów musi ustąpić pierwszeństwa znajdującym się tam niechronionym uczestnikom ruchu. Niestety, rozporządzenie Ministra Infrastruktury mówi o rozwiązaniach technicznych, a nie o przepisach ruchu drogowego dotyczących pierwszeństwa. Natomiast w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym nie znajdziemy słowa o drogach typu "2 minus 1" i wyznaczonych na nich pasach ruchu dla pieszych i rowerzystów.

Pierwsza droga "2 minus 1" w Polsce. Powstała w Niepołomicach

Luka w przepisach nie zniechęciła włodarzy Niepołomic w Małopolsce. Władze zdecydowały się na wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ulicy Sportowej. Pasy dla pieszych i rowerzystów wymalowano na czerwono, ponadto przy drodze znajdują tablice wyjaśniające zasady ruchu i apelujące o ostrożność.

Warto dodać że mimo pomalowania pasów drogi na czerwono, co jest kolorem typowym dla dróg rowerowych, tutaj mamy do czynienia z rozwiązaniem, które dopuszcza ruch pieszy. Drogi dla rowerów i pieszych nie są od siebie odseparowane – ruch jednych i drugich odbywa się na tym samym obszarze. Prawo o Ruchu Drogowym mówi, że w takiej sytuacji rowerzysta musi ustępować pierwszeństwa pieszym.