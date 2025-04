Przepisy we Włoszech nakładają ograniczenia na starszych kierowców zawodowych. Zgodnie z artykułem 126 włoskiego kodeksu drogowego, osoby po ukończeniu 68. roku życia nie mogą już prowadzić pojazdów ciężarowych. Restrykcje dotyczą posiadaczy prawa jazdy kategorii C i CE, uprawniających do kierowania samochodami ciężarowymi oraz zestawami z przyczepami. Za nieprzestrzeganie tych regulacji grożą surowe sankcje - grzywna sięgająca 1,2 tys. euro (około 5 tys. złotych) oraz czasowe zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdem, nawet na osiem miesięcy.