Ten przycisk to dla niektórych kierowców czarna magia. Kiedy go używać?

Spis treści: 01 Kiedy używać świateł przeciwmgłowych tylnych?

02 Kiedy używać świateł przeciwmgłowych przednich?

03 Jaki mandat za nieprawidłowe używanie świateł przeciwmgłowych?

Każdy samochód jest wyposażony w przynajmniej jedno tylne światło przeciwmgłowe barwy czerwonej (niektórzy producenci stosują dwa, ale nie jest to wymagane). Jego zadaniem jest poprawa widoczności pojazdu w gęstej mgle.

Z kolei przednie światła przeciwmgłowe to wyposażenie dobrowolne, więc to czy je mamy zależy od specyfikacji danego samochodu. Ponieważ mgła odbija promienie światła, włączenie mocnego oświetlenia może skutkować samooślepieniem się kierowcy. Dlatego światła przeciwmgłowe montuje się zwykle nisko w zderzaku, aby podświetlały mgłę od dołu, poprawiając widoczność.

Kiedy używać świateł przeciwmgłowych tylnych?

Kwestię korzystania z tylnych świateł przeciwmgłowych dokładnie reguluje art. 30, ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

Tylne światła przeciwmgłowe emitują bardzo silne światło, co jest niezbędne, aby mogły się przebić przez warstwę mgły. Jednak w warunkach dobrej widoczności oślepia ono innych kierujących. Stąd właśnie ustawowy wymóg dotyczący widoczności mniejszej niż 50 metrów.

Kierowcy w czasie jazdy trudno oczywiście dokładnie ocenić czy w danym miejscu widzi obiekty oddalone o 50 metrów czy też nie. Najlepiej więc podejść do tego intuicyjnie. Jeśli mgła jest gęsta i poważnie ogranicza naszą widoczność, to warto włączyć tylne światła przeciwmgielne, żeby kierowca który nas dogoni, zauważył nas z jak największej odległości. Natomiast jeśli mgła się przerzedza, trzeba je niezwłocznie wyłączyć. Starajmy się ich nie nadużywać, szczególnie kiedy tuż za nami jedzie inny pojazd, którego kierowca nas przecież widzi. Mocne światło tylko go wtedy oślepia.

Kiedy używać świateł przeciwmgłowych przednich?

To kiedy można korzystać ze świateł przeciwmgielnych przednich, również regulują przepisy, ale tu Prawo o ruchu drogowym (art. 30, ust. 1) jest trochę bardziej ogólne:

Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie.

Ustawodawca pozostawił więc kierowcom dość dużą swobodę w decydowaniu, kiedy mogą włączyć światła przeciwmgielne przednie. Właściwie każde opady lub mgłę można uznać za zmniejszenie przejrzystości powietrza w pewnym stopniu.

Warto natomiast zadać sobie pytanie, czy korzystanie ze świateł przeciwmgielnych przednich ma sens w danej sytuacji. Podczas zmniejszonej przejrzystości powietrza i tak zawsze mamy obowiązek włączenia świateł mijania, więc nasz pojazd jest dobrze widoczny na drodze. Dodatkowe światła tego nie zmienią, ani tym bardziej nie sprawią, że my sami będziemy więcej widzieć.

Przednie światła przeciwmgłowe mogą mieć jeszcze jedną funkcję, przewidzianą w art. 51, ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

Powyższy zapis wynika z tego, że światła przeciwmgłowe przednie rzucają sporo światła na boki, dzięki czemu lepiej widać, co znajduje się na pokonywanym zakręcie. Z tego też powodu wiele nowszych samochodów ma funkcję doświetlania zakrętów, która polega właśnie na automatycznym aktywowaniu lewego lub prawego światła przeciwmgłowego. W niektórych modelach aktywują się też oba te światła podczas cofania, aby kierowca miał lepszą widoczność podczas manewrowania.

Jaki mandat za nieprawidłowe używanie świateł przeciwmgłowych?

Kierowcy powinni uważać, żeby nie nadużywać stosowania świateł przeciwmgłowych również dlatego, że grozi za to mandat. A konkretnie:

nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgłowych przednich - 100 zł, 2 pkt. karne

nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgłowych tylnych - 200 zł, 2 pkt. karne

Kara za światła tylne jest wyższa niż za przednie, ponieważ, jak już wspominaliśmy, nadużywanie ich może oślepiać innych kierujących i zmniejszać bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Warto jeszcze na koniec dodać, że za niewłączenie świateł przeciwmgłowych w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza, nie grozi żaden mandat.

