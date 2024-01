Nowe tablice rejestracyjne w Polsce. Poznaliśmy zmienione oznaczenia

Spis treści: 01 Od czerwca nowe wzory tablic rejestracyjnych

02 Wprowadzona zostanie na pula wyróżników

03 Po zakupie auta nie trzeba już zmieniać tablic rejestracyjnych

Od czerwca nowe wzory tablic rejestracyjnych

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w kwestii "rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów". W tym równie długim, jak jego nazwa dokumencie, zawarto m.in. regulacje dotyczące nowych wzorów tablic rejestracyjnych dla samochodów przeznaczonych do zawodów sportowych. Od 1 czerwca 2024 roku pojazdy takie zgłoszone do tymczasowej rejestracji będą wyróżniały się żółtymi tablicami z czerwonymi znakami. To jednak nie wszystko.

Wprowadzona zostanie na pula wyróżników

Powyższe rozporządzenie określiło także wymóg wdrożenia nowej puli literowych wyróżników tablic dla pozostałych pojazdów. Będą one wprowadzane stopniowo wraz z wyczerpywaniem się dotychczas stosowanych oznaczeń. Jak czytamy w treści dokumentu Ministerstwa Infrastruktury:

w związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dodano wyróżnik powiatu " BC" dla tego organu rejestrującego,

dla tego organu rejestrującego, w związku z wnioskiem Starosty Ostródzkiego dodano wyróżniki powiatu " OT " i " OX " dla tego organu rejestrującego,

" i " " dla tego organu rejestrującego, w związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego w Kielcach dodano wyróżniki powiatu " KC ", " KM " i " KP " dla tego organu rejestrującego,

", " " i " " dla tego organu rejestrującego, na wniosek Urzędu Miasta Poznania dodano również wyróżnik powiatu "X" dla tego organu rejestrującego.

Po zakupie auta nie trzeba już zmieniać tablic rejestracyjnych

Przy okazji tegorocznych zmian warto przypomnieć, że nabywca samochodu używanego podczas jego rejestrowania na siebie, nie musi już zmieniać tablic rejestracyjnych. Możliwość zachowania, na wniosek właściciela, dotychczasowego numeru rejestracyjnego nabytego pojazdu oraz rozszerzenie katalogu pojazdów wycofanych czasowo z ruchu o samochody osobowe, wprowadziły nowe przepisy w 2022 roku. Dotyczą one jednak wyłącznie czytelnych i nieuszkodzonych tablic, zgodnych z aktualnym wzorem.

Uproszczeniem w procedurze rejestracji pojazdów jest także zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej i jej wtórnika. Dzięki temu właściciele pojazdów oszczędzą, np. podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Od 4 czerwca 2021 r. funkcjonuje możliwość załatwienia formalności związanych z rejestracją nowego samochodu, motoroweru lub przyczepy przez salon sprzedaży autoryzowany przez producenta. Rozwiązanie to ułatwia proces rejestracji, oszczędza czas nabywcy, a także umożliwia odbiór już zarejestrowanego pojazdu z salonu sprzedaży. Dotyczy to jednak wyłącznie nowych pojazdów.