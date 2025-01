Umundurowani policjanci w oznaczonych pojazdach służbowych mają do dyspozycji kilka metod zatrzymywania kierowców - mogą używać sygnalizacji świetlno-dźwiękowej, specjalnej tarczy do zatrzymywania pojazdów lub wydawać polecenia gestem. W warunkach nocnych obowiązkowo stosują latarki emitujące czerwone światło. Warto wiedzieć, że uprawnienia kontrolne posiadają również funkcjonariusze operacyjni, którzy nie noszą mundurów i poruszają się pojazdami bez policyjnych oznaczeń. Są to głównie detektywi pionu kryminalnego, którzy mogą interweniować w przypadku podejrzenia nietrzeźwości kierującego lub innych wykroczeń drogowych.

Czy można “zniechęcić” policjanta do przeprowadzenia kontroli bagażu? Owszem, ale może to być broń obosieczna, bowiem jeśli faktycznie mamy coś do ukrycia, to policjant może tym bardziej nabrać podejrzeń.