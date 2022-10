Był trzeźwy, ale przestraszył się badania alkomatem. Teraz grozi mu 5 lat

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego płockiej komendy prowadzili kontrole stanu trzeźwości kierowców poruszających się drogą krajową w Popłacinie. Próbowali zatrzymać m.in. prowadzącego Forda 47-latka - mieszkańca tamtejszego powiatu. Człowiek ten nie zareagował na próbę zatrzymania i zaczął uciekać. Pościg zakończył się po ok. 2 kilometrach - kierowca zatrzymał pojazd i oddał się w ręce funkcjonariuszy. Jak się okazało, obawiał się o swój stan trzeźwości, bo tego samego dnia spożył niewielką ilość alkoholu.

Stan nietrzeźwości to przestępstwo

Kierowca miał się czego obawiać - zgodnie z przepisami, jeśli zawartość alkoholu we krwi przekroczy 0,5 promila, policja uznaje to za przestępstwo, karane przez sąd na podstawie kodeksu karnego.

Jeśli w trakcie kontroli drogowej lub po spowodowaniu wypadku okaże się, że popełniliśmy przestępstwo, to sąd w ramach procesu zastosuje wobec nas grzywnę, ograniczenie wolności poprzez przymusowe prace społeczne lub więzienie nawet do 2 lat.

W takiej sytuacji kierowca obarczony jest także karą grzywny oraz zakazem prowadzenia pojazdów — od minimum 3 do nawet 15 lat.

Dodatkowo sprawca może otrzymać 10 punktów karnych i karę pieniężną na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Stan "po spożyciu alkoholu" to wykroczenie

Zgodnie z polskim prawem, kierowca, który ma we krwi zawartość alkoholu w granicach 0,2-0,5 promila popełnia wykroczenie, za które można trafić do aresztu na maksymalnie 30 dni, zapłacić grzywnę do 5 000 zł oraz otrzymać zakaz prowadzenia pojazdu na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Tej kary obawiał się prowadzący Forda. Jednak gdy oddał się w ręce policji, badanie alkomatem wykazało dopuszczalną ilość alkoholu, nieprzekraczającą 0,2 promila. Niestety, to nie oznaczało końca problemów kierowcy.

Niewykonanie polecania policjanta może się skończyć więzieniem

Przepisy nie pozostawiają wątpliwości:

Kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. art. 178b Kodeksu karnego

47-latek za niewykonanie polecania zatrzymania pojazdu mechanicznego i ucieczkę przed policją będzie musiał teraz odpowiedzieć przed sądem.

