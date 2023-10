Darmowy kurs na prawo jazdy. To kolejna przedwyborcza obietnica PiS

Czas kampanii wyborczej to okres prześcigania się w obietnicach. Partie, wyjątkowo, dbają również o zmotoryzowanych - kierowców, ale także dla osób, które aspirują do tego miana. Po zapowiedzi wprowadzenia bezpłatnych przejazdów autostradami i jej częściowego zrealizowania, partia rządząca po raz kolejny zamierza sypnąć publicznym groszem. Tym razem ma to dotyczyć kursów nauki jazdy.

Zdjęcie PiS składa obietnicę wprowadzenia darmowych kursów na prawo jazdy. / NewsLubuski / East News