Wyprzedziłem na przejściu dla pieszych radiowóz. Pojechałem dalej i nic

Spis treści: Kierowcy dmuchają na zimne i popełniają błędy Mandat za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych Wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Jakie są przepisy? Nie na wszystkich przejściach nie można wyprzedzać

Chociaż liczba wypadków drogowych systematycznie maleje, rzędy Polski stale zaostrzają kary za wykroczenia w ruch drogowym. Najmocniej w kierowców uderzyła drastyczna podwyżka mandatów, ale równie groźne są punkty karne, przez które można łatwo stracić prawo jazdy. Jednym z najsurowiej karanych wykroczeń i najaktywniej egzekwowanych przez policję jest wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych.

Kierowcy dmuchają na zimne i popełniają błędy

W sieci roi się od filmików, na których policja karze kierowców wyprzedzających przed pasami, a także nagrań, na których dochodzi do kuriozalnych sytuacji przed przejściami, gdzie kierowcy w obawie przed ukaraniem mandatem wykonują różne manewry - gwałtownie hamują, zwalniają i wręcz utrudniają ruch. Wszystko przez obawę przed mandatem, więc zwalnianie, hamowanie i zatrzymywanie się przed pasami nie zawsze ma wiele wspólnego z bezpieczeństwem pieszych.

Mandat za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych

Prawdziwą przyczyną takich zachowań jest właśnie strach przed wysokim mandatem - za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych kierowcom grozi aż 1500 zł mandatu i 15 punktów karnych. Ale czy rzeczywiście słusznie? Prawo mówi jasno: Przejeżdżanie obok innego samochodu z wyższą prędkością to wyprzedzanie. Nawet jeśli poruszamy się osobnym pasem i nie wykonujemy żadnego manewru, a samochód jadący drugim pasem jedzie wolniej, lub zwalnia, w świetle prawa wykonujemy manewr wyprzedzania i robiąc to przed przejściem dla pieszych, popełniamy wykroczenie.

Niestety często w takiej sytuacji dochodzi też do nadużyć i nadinterpretacji ze strony mundurowych, którzy karzą kierowców za wyprzedzanie daleko przed przejściem, lub np. za ruszenie jako pierwsi z przejścia, po przepuszczeniu pieszych.

Wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Jakie są przepisy?

Przepis zabraniający wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim ma jednak zastosowanie tylko w konkretnych sytuacjach. Oznacza to, że są sytuacje, kiedy nie musimy stresować się przed przejściem dla pieszych.

Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany

Jak widać przepis o zakazie wyprzedzania dotyczy zatem wszystkich przejść, na których ruch nie jest kierowany, w domyśle przez sygnalizację świetlną.

Nie na wszystkich przejściach nie można wyprzedzać

Przepisy prawa o ruchu drogowym dopuszczają zatem wyprzedzanie na przejściach, na których ruch kierowany jest przez sygnalizację świetlną. To oznacza że na większości skrzyżowań w dużych miastach nie musimy stresować się taką sytuacją. Warto jednak zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć sytuacji, w której roztargniony pieszy wejdzie na przejście na czerwonym świetle.

Jeśli więc zbliżamy się do przejścia, na którym ruch jest kierowany przez sygnalizację, a poruszamy się z prędkością większą niż samochód jadący obok nas (na jezdni wielopasmowej) nie ma potrzeby zwalniania, lub nagłego hamowania. Jeśli przejeżdżamy przez przejście na zielonym świetle wyprzedzanie jest dozwolone.

Baic 5 z LPG za 1 zł. Polacy znów pokochali nowe auta na gaz INTERIA.PL