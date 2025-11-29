Wyprzedziłem na przejściu dla pieszych radiowóz. Pojechałem dalej i nic
Wyprzedzanie na i przed przejściem dla pieszych to jedno z poważniejszych wykroczeń w ruchu drogowym, który taryfikator wycenia na 1500 zł i 15 punktów karnych. Na przejściach wyprzedzać nie wolno, ale okazuje się, że w przepisach zapisano wyjątki, wówczas taki manewr jest całkowicie legalny. Sprawdźmy więc, kiedy wolno wyprzedzać przed przejściem, a nawet na nim.
Spis treści:
- Kierowcy dmuchają na zimne i popełniają błędy
- Mandat za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych
- Wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Jakie są przepisy?
- Nie na wszystkich przejściach nie można wyprzedzać
Chociaż liczba wypadków drogowych systematycznie maleje, rzędy Polski stale zaostrzają kary za wykroczenia w ruch drogowym. Najmocniej w kierowców uderzyła drastyczna podwyżka mandatów, ale równie groźne są punkty karne, przez które można łatwo stracić prawo jazdy. Jednym z najsurowiej karanych wykroczeń i najaktywniej egzekwowanych przez policję jest wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych.
Kierowcy dmuchają na zimne i popełniają błędy
W sieci roi się od filmików, na których policja karze kierowców wyprzedzających przed pasami, a także nagrań, na których dochodzi do kuriozalnych sytuacji przed przejściami, gdzie kierowcy w obawie przed ukaraniem mandatem wykonują różne manewry - gwałtownie hamują, zwalniają i wręcz utrudniają ruch. Wszystko przez obawę przed mandatem, więc zwalnianie, hamowanie i zatrzymywanie się przed pasami nie zawsze ma wiele wspólnego z bezpieczeństwem pieszych.
Mandat za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych
Prawdziwą przyczyną takich zachowań jest właśnie strach przed wysokim mandatem - za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych kierowcom grozi aż 1500 zł mandatu i 15 punktów karnych. Ale czy rzeczywiście słusznie? Prawo mówi jasno: Przejeżdżanie obok innego samochodu z wyższą prędkością to wyprzedzanie. Nawet jeśli poruszamy się osobnym pasem i nie wykonujemy żadnego manewru, a samochód jadący drugim pasem jedzie wolniej, lub zwalnia, w świetle prawa wykonujemy manewr wyprzedzania i robiąc to przed przejściem dla pieszych, popełniamy wykroczenie.
Niestety często w takiej sytuacji dochodzi też do nadużyć i nadinterpretacji ze strony mundurowych, którzy karzą kierowców za wyprzedzanie daleko przed przejściem, lub np. za ruszenie jako pierwsi z przejścia, po przepuszczeniu pieszych.
Wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych. Jakie są przepisy?
Przepis zabraniający wyprzedzania na przejściu lub bezpośrednio przed nim ma jednak zastosowanie tylko w konkretnych sytuacjach. Oznacza to, że są sytuacje, kiedy nie musimy stresować się przed przejściem dla pieszych.
Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany
Jak widać przepis o zakazie wyprzedzania dotyczy zatem wszystkich przejść, na których ruch nie jest kierowany, w domyśle przez sygnalizację świetlną.
Nie na wszystkich przejściach nie można wyprzedzać
Przepisy prawa o ruchu drogowym dopuszczają zatem wyprzedzanie na przejściach, na których ruch kierowany jest przez sygnalizację świetlną. To oznacza że na większości skrzyżowań w dużych miastach nie musimy stresować się taką sytuacją. Warto jednak zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć sytuacji, w której roztargniony pieszy wejdzie na przejście na czerwonym świetle.
Jeśli więc zbliżamy się do przejścia, na którym ruch jest kierowany przez sygnalizację, a poruszamy się z prędkością większą niż samochód jadący obok nas (na jezdni wielopasmowej) nie ma potrzeby zwalniania, lub nagłego hamowania. Jeśli przejeżdżamy przez przejście na zielonym świetle wyprzedzanie jest dozwolone.