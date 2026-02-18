W skrócie Od 3 marca 2026 r. przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drogach poza terenem zabudowanym będzie skutkować zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące, początkowo tylko na drogach dwukierunkowych jednojezdniowych.

Nowe uprawnienia do kierowania ruchem uzyskają ratownicy wodni, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie OSP wykonujący ustawowe obowiązki.

Zmodyfikowano definicję pojazdu używanego do celów specjalnych oraz doprecyzowano kwestie elektronicznego prawa jazdy tymczasowego i nowych zasad wydawania zezwoleń.

W maju 2015 r. wprowadzone zostały określane mianem rewolucyjnych, na mocy których za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym zatrzymywane jest prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Chociaż zasady te obowiązują nad Wisłą od ponad dekady, to nadal liczba zatrzymywanych blankietów za to wykroczenie jest potężna - tylko w minionym roku policjanci zatrzymali 26,5 tys. kierowców jadących w terenie zabudowanym ponad 101 km/h. Rządzący idą o krok dalej w kierunku poprawy bezpieczeństwa na drogach i rozbudowują przepisy dotyczące możliwości zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości również poza terenem zabudowanym.

Nowe przepisy od 3 marca 2026 r. Prawo jazdy stracisz także poza terenem zabudowanym

Już 3 marca 2026 r. w życie wchodzi nowelizacja przepisów rozszerzająca listę wykroczeń, za które policjanci zatrzymają kierowcy prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Nowością będzie zatrzymanie uprawnień również za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza terenem zabudowanym. Warto jednak zaznaczyć, że przepis ten dotyczyć będzie wyłącznie dróg dwukierunkowych jednojezdniowych. Mowa o trasach, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 km/h.

Zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h nie będzie możliwe na autostradzie czy drodze ekspresowej. Rządzący podejmując taką decyzję przekonują, że zmiany wprowadzane są w trosce o niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Prawo jazdy zatrzymane zostanie na okres 3 miesięcy także za przekroczenie prędkości o 50 km/h poza terenem zabudowanym. PIOTR JEDZURA Reporter

Zaostrzenie przepisów ma sens. Liczba wypadków spadła o prawie połowę

Nie brakuje głosów, że zaostrzone przepisy dotyczące przekroczenia dozwolonej prędkości mają za zadanie zwiększyć wpływy do budżetu. Statystyki pokazują jednak coś zupełnie innego - gdy w 2015 r. wprowadzono zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym, w wypadkach drogowych nad Wisłą zginęło 2936 osób. Dziesięć lat później liczba ofiar wyniosła 1651, co oznacza spadek o 44 proc. Trzeba przyznać, że to w dużej mierze zasługa zaostrzonych kar za wykroczenia popełnione na drodze, a w tym zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami.

Zaostrzenie przepisów jest niejako konieczne, aby wyhamować zapędy piratów drogowych, którzy przyzwyczaili się do dotychczasowych kar. W 2015 r. prawo jazdy na okres trzech miesięcy zostało zatrzymane 20 155 kierowcom. Szczyt przypadł z kolei na 2020 r. - 58 479, a w 2025 r. liczba ta spadła do 26 507.

Nowe uprawnienia dla strażaków i ratowników medycznych

To jednak nie koniec zmian. Od 3 marca 2026 r. prawo do kierowania ruchem zyskają także ratownicy wodni podczas prowadzenia akcji ratowniczej, strażacy Państwowej Straży Pożarnej wykonujący zadania ustawowe, a także strażacy ratownicy i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych realizujący swoje ustawowe obowiązki. Dotychczas taką możliwość miały wyłącznie określone służby.

Co więcej, doprecyzowano również przepisy ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Strażak będzie mógł brać udział w akcjach po ukończeniu szkolenia podstawowego, które będzie szło w parze z nowymi uprawnieniami. Wobec tego na kursie omawiane będą kwestie związane zarówno z akcjami ratowniczymi, jak i umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz kierowania ruchem drogowym.

Zmiana definicji pojazdu używanego do celów specjalnych

W nowelizacji pojawiła się także zmodyfikowana definicja "pojazdu używanego do celów specjalnych", która obejmie również ciągniki rolnicze. Dodać należy, że zgodnie ze zmianą przepisów korzystać z takich pojazdów będą mogły również podmioty uprawnione do ratownictwa wodnego i górskiego oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Elektroniczne prawo jazdy tymczasowe. Niektórzy nie zapłacą na zezwolenie

Chociaż elektroniczne prawo jazdy tymczasowe funkcjonuje już od dłuższego czasu to nowelizacja doprecyzowuje kilka zasad, aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych. Przede wszystkim ustawa dokładnie reguluje zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, co ma potężne znaczenie dla członków OSP czy ratownictwa wodnego, górskiego i morskiego. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla tych osób będzie zwolnione z opłaty.

