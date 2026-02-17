Spis treści: Jaka jest minimalna prędkość na autostradzie w Polsce? Nowe kary za tamowanie ruchu od 2026 roku Czy w Niemczech jest minimalna prędkość na autostradzie?

Do tego dochodzi kwestia minimalnej prędkości na autostradach, którą definiuje jeden konkretny przepis, oraz, ewentualnie, znak C-14.

Po co w ogóle wyznacza się prędkość minimalną na pewnych odcinkach dróg? Chodzi o zminimalizowanie ryzyka wypadku tam, gdzie różnice prędkości między pojazdami byłyby zbyt duże. Na autostradowych podjazdach ciężarówki i autobusy mają problem z rozpędzeniem się powyżej 60-80 km/h, podczas gdy samochody osobowe jadą 120-140 km/h.

Jaka jest minimalna prędkość na autostradzie w Polsce?

Ustawa Prawo o ruchu drogowym mówi wprost - z autostrad mogą korzystać pojazdy, które da się rozpędzić do co najmniej 40 km/h. Dlatego po autostradzie nie można poruszać się traktorem ani motorowerem. Ale to ograniczenie dotyczy konstrukcji pojazdu, nie prędkości, z jaką akurat jedzie. Kierowca samochodu osobowego może jechać wolniej niż 40 km/h, jeśli ma ku temu powód - korek, zła pogoda czy awaria.

Konkretne wartości prędkości minimalnej na poszczególnych pasach wyznacza znak C-14, czyli okrągła, niebieska tablica z białą liczbą. Najczęściej można go spotkać na autostradach w miejscach, gdzie droga prowadzi pod górę. Zwykle jeden lub dwa skrajne lewe pasy mają określoną prędkość minimalną na poziomie 60-80 km/h, dzięki czemu wolniejsze pojazdy trzymają się prawej strony. Ignorowanie znaku C-14 to wykroczenie, za które grozi mandat w wysokości 100 złotych.

Nowe kary za tamowanie ruchu od 2026 roku

Przepisy dotyczące utrudniania ruchu poprzez zbyt wolną jazdę funkcjonują w polskim prawie od lat, ale dotychczas były stosowane rzadko. Nowelizacja, która weszła w życie 28 stycznia 2026 roku nieco zmienia sytuację. Widełki mandatu pozostają na poziomie od 500 do 5 tys. złotych, ale w określonych przypadkach minimalna kara wzrośnie do tysiąca złotych. Sąd zyska też nową możliwość - nałożenie na sprawcę dodatkowej nawiązki w wysokości do 1,5 tys. złotych na wybrany cel społeczny.

Podwyższone kary są wymierzone przede wszystkim w uczestników zlotów na parkingach centrów handlowych i pokazów driftu na publicznych ulicach, podczas których dziesiątki samochodów celowo blokują ruch, tworząc korki i uniemożliwiając normalną komunikację. Dotychczas mandaty były na tyle niskie, że dla wielu uczestników stanowiły akceptowalny koszt "zabawy".

Czy w Niemczech jest minimalna prędkość na autostradzie?

Jak to wygląda w innych krajach, na przykład w Niemczech, które słyną z autostrad bex ograniczeń prędkości? Wielu kierowców zakłada, że na niemieckich autostradach obowiązuje minimalna prędkość 60 km/h. To mit. Niemieckie przepisy nie zawierają definicji minimalnej prędkości na autostradach. Podobnie jak w Polsce, przepis mówi jedynie o tym, że z autostrad mogą korzystać pojazdy, których konstrukcja pozwala na osiągnięcie prędkości powyżej 60 km/h.

Jednocześnie paragraf 3 ustęp 2 niemieckiego kodeksu drogowego stanowi, że kierowca nie może bez uzasadnionego powodu jechać tak wolno, by utrudniać płynność ruchu. Kto bez widocznej przyczyny jedzie 40 km/h prawym pasem wolnej autostrady, łamie przepisy. Kara to około 20 euro.

Uzasadnione powody wolnej jazdy obejmują korek, złą widoczność spowodowaną mgłą lub ciemnością, intensywny deszcz, śnieg, gołoledź oraz awarię techniczną pojazdu. W takich sytuacjach wolna jazda jest nie tylko dozwolona, ale wręcz wymagana.

