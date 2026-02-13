Zmiany w przepisach ruchu drogowego podpisane. Co się zmienia?

W skrócie Prezydent podpisał nowelizację ustawy rozszerzającą uprawnienia strażaków i ratowników oraz regulującą kwestie elektronicznego prawa jazdy.

Zmieniono definicję pojazdu używanego do celów specjalnych, obejmując nią również ciągnik rolniczy oraz umożliwiając korzystanie z pojazdów specjalnych służbom ratowniczym.

Wydawanie tymczasowego elektronicznego prawa jazdy zostało doprecyzowane, a wydanie zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych dla określonych grup będzie zwolnione z opłat.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która rozszerza uprawnienia strażaków oraz ratowników, a także porządkuje przepisy dotyczące tymczasowego elektronicznego prawa jazdy. Nowe regulacje mają usprawnić działania w sytuacjach zagrożenia i lepiej dostosować prawo do realiów pracy służb.

Ustawa z 23 stycznia 2026 r. zmienia Prawo o ruchu drogowym oraz kilka innych ustaw. Głównym celem nowelizacji jest poprawa funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego i górskiego, a także Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. W praktyce oznacza to większe możliwości działania w terenie i bardziej przejrzyste zasady dotyczące ruchu drogowego.

Nowe uprawnienia strażaków i ratowników w ruchu drogowym

Jedną z kluczowych zmian jest rozszerzenie katalogu osób, które mogą wydawać polecenia i sygnały uczestnikom ruchu drogowego. Do tej pory takie uprawnienia były ściśle określone i przysługiwały wybranym służbom.

Po wejściu w życie nowych przepisów prawo do kierowania ruchem zyskają również ratownicy wodni podczas prowadzenia akcji ratowniczej, strażacy Państwowej Straży Pożarnej wykonujący zadania ustawowe, a także strażacy ratownicy i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych realizujący swoje ustawowe obowiązki.

W związku z rozszerzeniem tych kompetencji doprecyzowano również przepisy ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Strażak ratownik będzie mógł brać udział w działaniach ratowniczych po ukończeniu szkolenia podstawowego. Szkolenie to obejmie nie tylko kwestie związane z samą akcją, ale również umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych oraz kierowania ruchem drogowym. Oznacza to, że nowe uprawnienia mają iść w parze z odpowiednim przygotowaniem.

Pojazd używany do celów specjalnych - ważna zmiana w definicji

Nowelizacja wprowadza także zmianę w definicji "pojazdu używanego do celów specjalnych". Od teraz obejmie ona również ciągnik rolniczy. To istotne doprecyzowanie, które może mieć znaczenie w praktyce, zwłaszcza w kontekście wykorzystania sprzętu w działaniach ratowniczych lub specjalistycznych.

Co więcej, przepisy umożliwią korzystanie z pojazdów specjalnych również podmiotom uprawnionym do ratownictwa wodnego i górskiego oraz Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa. Wcześniej kwestie te nie były uregulowane w tak jednoznaczny sposób. Teraz ustawodawca wyraźnie wskazuje, że również te służby mogą korzystać z pojazdów o specjalnym przeznaczeniu w ramach realizacji swoich zadań.

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

Zmiany obejmują także ustawę o kierujących pojazdami. Nowelizacja doprecyzowuje zasady wydawania tymczasowego elektronicznego prawa jazdy. To rozwiązanie funkcjonuje już w praktyce, jednak wymagało uściślenia w przepisach, aby wyeliminować wątpliwości interpretacyjne.

Ustawa określa również dokładniej zakres zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Ma to znaczenie przede wszystkim dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz podmiotów zajmujących się ratownictwem wodnym, górskim i morskim. Co ważne, wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla tych osób będzie zwolnione z opłaty. To rozwiązanie, które ma ułatwić formalności i ograniczyć koszty po stronie ratowników.

Kiedy zmiany wchodzą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Niektóre przepisy zaczną jednak obowiązywać wcześniej. Dotyczy to wybranych regulacji związanych między innymi z tymczasowym elektronicznym prawem jazdy oraz kursami reedukacyjnymi. W tych przypadkach nowe zasady mają wejść w życie 3 marca 2026 r. albo w dniu następującym po ogłoszeniu ustawy.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym 2026 nie wprowadza rewolucji dla przeciętnego kierowcy, ale znacząco zmienia sytuację służb ratowniczych. Rozszerzenie uprawnień do kierowania ruchem, jasne zasady dotyczące pojazdów specjalnych oraz doprecyzowanie przepisów o tymczasowym elektronicznym prawie jazdy to zmiany, które mają przełożyć się na sprawniejsze działania w sytuacjach zagrożenia i większą przejrzystość przepisów.

