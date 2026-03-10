Spis treści: Ile paliwa można jednorazowo przewozić samochodem? Zatankował paliwo na zapas do kanistra. Dostał 3 tys. zł mandatu W czym można przewozić paliwo? Gdzie można przechowywać zapas paliwa? Jaki jest limit?

Dla większości kierowców tankowanie paliwa to rutynowa czynność - podjeżdżają na stację, napełniają zbiornik i ruszają w dalszą drogę. Problem pojawia się wtedy, gdy sytuacja na świecie jest niestabilna, co natychmiast widać na pylonach. Rosnące w zastraszającym tempie ceny paliw sprawiają, że coraz większa liczba kierowców myśli o zrobieniu zapasów. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że takie działanie podlega konkretnym regulacjom, a za ich złamanie grozi wysoki mandat karny.

Ile paliwa można jednorazowo przewozić samochodem?

Paliwo jest klasyfikowane jako materiał niebezpieczny, dlatego jego transport regulują przepisy ADR obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi w jednym pojeździe - czyli tzw. jednostce transportowej, na przykład samochodzie osobowym lub aucie z przyczepą - można przewozić maksymalnie 240 litrów paliwa dodatkowo poza tym, które znajduje się w zbiorniku pojazdu.

Istotne jest również to, w jaki sposób paliwo jest transportowane. Musi być ono rozłożone co najmniej na cztery kanistry, a pojemność jednego z nich nie może przekraczać 60 litrów.

Zatankował paliwo na zapas do kanistra. Dostał 3 tys. zł mandatu

Na stacjach paliw widać wzmożony ruch, który nie jest generowany wyłącznie przez polskich kierowców. W przygranicznych miejscowościach po raz kolejny zauważalna jest tzw. turystyka paliwowa. To sytuacja, w której obywatele sąsiedniego kraju przyjeżdżają do innego, aby zatankować paliwo w niższej cenie.

Jeżeli w obawie przed prognozowanymi kolejnymi podwyżkami na pylonach zamierzacie zgromadzić zapasy benzyny lub oleju napędowego to należy wiedzieć, że za przewożenie paliwa w nieodpowiednich kanistrach - np. o niewłaściwej pojemności lub bez wymaganego atestu - grozi mandat do 3 tys. zł. Natomiast kara w wysokości 2 tys. zł przewidziana jest za przekroczenie dopuszczalnej ilości paliwa. Warto również pamiętać, że pracownicy stacji paliw mają prawo odmówić sprzedaży paliwa, jeśli kierowca chce nalać je do niewłaściwego pojemnika.

W czym można przewozić paliwo?

Pod żadnym pozorem nie należy przewozić paliwa w przypadkowych opakowaniach, takich jak plastikowe butelki, opakowania po płynie do spryskiwaczy czy inne domowe pojemniki. Tego typu rozwiązania są nie tylko niezgodne z przepisami, ale również bardzo niebezpieczne. Paliwo powinno być przechowywane wyłącznie w specjalnych, atestowanych kanistrach, które są szczelne i wykonane z materiałów odpornych na działanie paliw. Nie zaleca się również korzystania ze starych lub zardzewiałych pojemników, które mogą zanieczyścić paliwo i doprowadzić do uszkodzenia układu paliwowego.

Dodatkowo należy wiedzieć, że nawet w odpowiednich kanistrach paliwo nie powinno być przechowywane zbyt długo. Z czasem może się utleniać i tracić swoje właściwości, dlatego zapasy warto wymieniać mniej więcej co pół roku.

Gdzie można przechowywać zapas paliwa? Jaki jest limit?

Obowiązujące przepisy regulują nie tylko transport, ale również przechowywanie paliwa. W garażach wolnostojących o powierzchni do 100 m2 wykonanych z materiałów niepalnych można przechowywać maksymalnie 200 litrów paliwa.

Znacznie bardziej restrykcyjne zasady obowiązują w garażach będących częścią budynku mieszkalnego lub w zabudowie szeregowej. W takim przypadku dopuszczalne jest przechowywanie maksymalnie:

60 litrów oleju napędowego,

20 litrów benzyny.

Większe ilości paliwa wymagają już specjalnych, dwupłaszczowych zbiorników naziemnych spełniających rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Za niewłaściwe przechowywanie paliwa również grożą kary - grzywna może wynosić od 20 do nawet 5 tys. zł.

