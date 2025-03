Jest to metalowa płytka wykonana z materiałów odpornych na korozję i wysokie temperatury, takich jak stal nierdzewna, mosiądz czy aluminium. Informacje na niej zawarte są zazwyczaj trwale grawerowane, co zapobiega ich łatwej modyfikacji bez pozostawienia widocznych śladów ingerencji. Zgodnie z regulacjami unijnymi (Rozporządzenie Komisji UE nr 19/2011), tabliczka powinna być na stałe przymocowana do nadwozia za pomocą nitów lub występować w formie samoprzylepnej etykiety metalowej zabezpieczonej plombami.