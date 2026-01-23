W skrócie Niemiecka policja ostrzega przed kradzieżami samochodowymi metodą "na tablicę" na parkingach autostradowych w Brandenburgii.

Złodzieje działają w kilkuosobowych grupach, odwracając uwagę kierowcy i w krótkim czasie kradną wartościowe przedmioty z auta.

Policja zaleca niepozostawianie cennych rzeczy na widoku oraz unikanie bezpośredniej konfrontacji ze sprawcami.

Metoda opiera się na zaskoczeniu i odwróceniu uwagi. Złodzieje działają w zespołach dwu- lub trzyosobowych. Jeden z nich podchodzi do zaparkowanego samochodu i we wprawny sposób "wypina" tablicę rejestracyjną. Następnie puka w szybę i pokazuje ją kierowcy.

Naturalną reakcją w takiej sytuacji jest wyjście z auta, żeby sprawdzić uszkodzenie. Kierowca tak bardzo koncentruje się na tablicy, że nie zauważa nawet, gdy do wnętrza jego samochodu wchodzi inny złodziej. Wszystko trwa czasem tylko kilkanaście sekund - złodzieje kradną to, co jest na wierzchu, czyli telefony, torebki czy portfele.

Kradzieże "na tablicę" w Brandenburgii

Niemiecka policja odnotowała serię takich kradzieży na autostradach A2, A10 i A13 w okolicach Poczdamu. Ofiarami padli między innymi 29-letni kierowca na A10 oraz 62-latek na A2. W obu przypadkach portfele leżały odsłonięte na fotelu kierowcy. Złodzieje wykorzystali moment nieuwagi i zniknęli z gotówką. Straty w każdym przypadku sięgały kilku tysięcy euro. Podobne zdarzenie miało miejsce na początku stycznia na parkingu Rublingsheide przy A13. Sprawcy za każdym razem zdołali uciec przed przyjazdem policji.

Kradzieże na parkingach przy autostradach w Brandenburgii to zjawisko, przed którym policja ostrzega od dawna. Według statystyk w 2022 roku zarejestrowano 540 przestępstw w miejscach odpoczynku przy autostradach w tym regionie. Wśród nich były również rozboje z użyciem przemocy.

Szczególnie narażeni są też kierowcy aut ciężarowych i dostawczych, którzy niejednokrotnie na parkingach spędzają noc. Są oni jednak bardziej wyczuleni na złodziei, dlatego ci za cel obrali sobie kierowców aut osobowych, także z polskimi rejestracjami.

Jak się chronić przed kradzieżą "na tablicę"?

Policja zaleca przede wszystkim niezostawianie wartościowych przedmiotów na widoku. Portfel na fotelu pasażera, torebka na siedzeniu, czy telefon na uchwycie przymocowanym do deski rozdzielczej to widoki, które przyciągają złodziei jak magnes. Przy każdym postoju, nawet krótkim, warto też zamykać auto.

Gdy ktoś obcy próbuje zwrócić uwagę na rzekome uszkodzenie pojazdu, należy zachować ostrożność. Policja radzi, by nie wysiadać od razu, tylko najpierw rozejrzeć się, czy w pobliżu nie czają się inne osoby. Można też po prostu odjechać i sprawdzić auto w bezpieczniejszym miejscu.

Policja odradza konfrontację ze złodziejami. Jeśli coś wzbudza podejrzenia, lepiej zostać w zamkniętym samochodzie i zadzwonić pod numer alarmowy 112.

