Przekraczanie prędkości i brawurowa jazda to nadal najczęstszy powód wypadków. Dlatego policja oraz inne służby (na przykład GITD) do walki z kierowcami przekraczającymi prędkość stosuje coraz więcej metod - odcinkowe pomiary prędkości, fotoradary stacjonarne, nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami czy klasyczne patrole z “suszarkami”, czyli radarami ręcznymi. Od czasu do czasu na tych odcinkach, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków policjanci przeprowadzają też specjalne akcje, często w postaci tak zwanych kaskadowych pomiarów prędkości.

Co to jest kaskadowy pomiar prędkości?

Policja ma nowy sposób na kierowców z ciężką nogą. Zamiast pojedynczych patroli, na drogach pojawia się ich kilka - rozstawionych jeden za drugim. To właśnie kaskadowy pomiar prędkości, którego skuteczność jest zdecydowanie większa niż klasycznego patrolu stojącego przy radiowozie i mierzącego prędkość. Oczywiście, w dobie braków kadrowych niektóre jednostki policji mogą mieć problem ze “stanem osobowym”, ale mimo to, co jakiś czas, policja organizuje specjalne akcje, szczególnie w trakcie wakacji czy ferii zimowych. Gdzie można spodziewać się takich zasadzek? Przede wszystkim tam, gdzie często dochodzi do wypadków. Policja szczególnie upodobała sobie proste odcinki dróg - to właśnie tam kierowcy najchętniej przekraczają dozwolone prędkości.