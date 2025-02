W 2025 roku stawki abonamentu RTV nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem poprzednim. Miesięczna opłata za użytkowanie odbiornika radiowego wynosi 8,70 zł, natomiast posiadacze telewizorów muszą uiścić 27,30 zł miesięcznie. Warto podkreślić, że druga kwota obejmuje także radioodbiorniki, co oznacza, że nie są one dodatkowo płatne.

Poczta Polska zastosowała nową metodę kontroli, której celem jest wykrycie nierejestrowanych odbiorników. Pracownicy upoważnieni do przeprowadzania kontroli otrzymali uprawnienia do fotografowania radioodbiorników w samochodach zaparkowanych na parkingach, szczególnie firmowych. Wykonana fotografia stanowi wystarczający dowód posiadania odbiornika i może być podstawą do naliczenia zaległych opłat oraz kar.