Zasada 50 proc. przy naprawach aut. Dzięki niej nie zrujnujesz portfela

Spis treści: Jak ustalić wartość rynkową samochodu? Kiedy zasada 50 procent nie działa? Czym jest szkoda całkowita?

Zasada 50 procent mówi, że koszt naprawy nie powinien przekraczać połowy aktualnej wartości rynkowej samochodu. Jeśli przekracza, z finansowego punktu widzenia lepiej pożegnać się z autem i przeznaczyć pieniądze na zakup innego.

Jak ustalić wartość rynkową samochodu?

Wartość rynkowa, a dokładniej wartość odtworzeniowa, to kwota, za jaką można kupić porównywalny egzemplarz na rynku wtórnym. Chodzi o to, ile kosztuje dziś samochód tej samej marki, modelu, rocznika, z podobnym przebiegiem i w zbliżonym stanie technicznym.

Wartość można sprawdzić na portalach ogłoszeniowych, porównując ceny ofertowe zbliżonych egzemplarzy. Bardziej precyzyjny wynik dają kalkulatory wyceny, takie jak te oferowane przez Eurotax czy Info-Ekspert. Można też zlecić wycenę rzeczoznawcy, co ma szczególne znaczenie przy rozliczeniach z ubezpieczycielem.

Przykład: auto warte na rynku 12 tys. zł nie powinno pochłaniać więcej niż 6 tys. zł na jednorazową naprawę.

Kiedy zasada 50 procent nie działa?

Oczywiście w życiu rzadko kiedy wszystko jest biało-czarne i w tym wypadku także istnieją wyjątki. Są sytuacje, w których naprawa ma sens nawet gdy przekracza połowę wartości auta.

Pierwsza to samochody, których nie da się łatwo zastąpić. Dobrze utrzymany egzemplarz rzadkiego modelu, auto z nietypowym silnikiem albo pojazd idealnie dopasowany do specyficznych potrzeb - w takich przypadkach koszt znalezienia odpowiednika może być wyższy niż sama naprawa.

Druga sytuacja dotyczy samochodów z pełną historią serwisową i znaną przeszłością. Kupując inne auto za te same pieniądze, nie wiemy, jak poprzedni właściciel je traktował. Czasem lepiej wydać nieco więcej na naprawę sprawdzonego egzemplarza niż ryzykować.

Trzecia wyjątkowa kategoria to pojazdy o wartości emocjonalnej lub kolekcjonerskiej.

Czym jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita to sytuacja, w której koszt naprawy przekracza wartość rynkową pojazdu. W kontekście ubezpieczeń działa to następująco: po wypadku ubezpieczyciel porównuje koszty przywrócenia auta do stanu sprzed zdarzenia z jego wartością odtworzeniową. Jeśli naprawa jest droższa, wypłaca odszkodowanie w wysokości wartości pojazdu pomniejszonej o wartość wraku.

Wartość wraku to kwota, którą można uzyskać za uszkodzony samochód - na przykład od handlarza, na skupie aut albo rozbierając go na części. Warto o tym pamiętać, bo nawet poważnie uszkodzone auto ma pewną wartość i nie trzeba go oddawać za darmo.

