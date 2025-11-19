Woda w bagażniku to poważny problem. Skąd się bierze i jak sobie poradzić?

Spis treści: Skąd bierze się woda w bagażniku? Jak zlikwidować przeciek wody do auta?

Przedostawanie się wody do wnętrza samochodu to zazwyczaj domena starszych pojazdów. Z reguły winne są sparciałe uszczelki lub błędy konstrukcyjne samochodu.

Zdarza się także, że woda zaczyna przenikać do wnętrza auta z powodu zwyczajnych zaniedbań eksploatacyjnych - np. niedrożnych odpływów w podszybiu. Nierzadko skutkuje to koniecznością wylewania litrów deszczówki z dywaników lub bagażnika. Jak zatem poradzić sobie z tym denerwującym problemem?

Skąd bierze się woda w bagażniku?

Przede wszystkim trzeba ustalić, czy rzeczywiście mamy do czynienia z przeciekiem. W wielu samochodach - zwłaszcza z nadwoziem typu sedan, w którym powietrze z bagażnika nie miesza się z tym z kabiny - może dojść do zjawiska wytrącania się wody w bagażniku.

Sytuacja taka ma związek z nagrzewaniem się powietrza wewnątrz kufra. Jeśli bagażnika używamy rzadko - całkiem możliwe, że na wewnętrznej stronie klapy skropli się woda. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie solidne suszenie na słońcu lub zastosowanie skutecznego pochłaniacza wilgoci.

Niestety, w większości przypadków, pojawienie się wody w bagażniku spowodowane jest nieszczelnościami. W tym przypadku najczęstszym źródłem przedostawania się wody do samochodu są lampy. Z czasem fabryczne uszczelki tracą swoje właściwości i woda przedostaje się pod nimi.

Taki sam kłopot sprawiać może również np. skorodowany "przepust" anteny, lub zamek klapy bagażnika. Nie bez znaczenia mogą okazać się także wszelkie zaniedbania eksploatacyjne, w tym nieczyszczone odpływy w podszybiu np. z nieusuniętych liści.

Przedostawanie się wody do wnętrza samochodu ma miejsce najczęściej podczas opadów Adam Wysocki/East News East News

Jeszcze jednym z miejsc, przez które woda często przedostaje się do wnętrza bagażnika, są klapki wentylacyjne. Podczas gdy z ich istnienia wielu kierowców nie zdaje sobie nawet sprawy, mają za zadanie wyrównanie różnicy ciśnień, jaka tworzy się we wnętrzu auta przy zamykaniu klapy bagażnika. Podobnie, jak w przypadku lamp, z czasem uszczelniająca je masa twardnieje i pęka, przez co woda szybko znajduje sobie drogę do wnętrza.

Jak zlikwidować przeciek wody do auta?

No dobrze, znamy już źródło przecieku. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób możemy go uszczelnić. Przede wszystkim pamiętajmy, że wielu mechaników przestrzega w takim wypadku przed skorzystaniem z silikonu. Chociaż, na pierwszy rzut oka wydaje się to najlepszym pomysłem, w rzeczywistości przynieść on może więcej szkód niż korzyści. Silikon ma kwaśny odczyn, co zdecydowanie przyspiesza procesy korozyjne.

O wiele lepiej w roli uszczelniacza sprawdzi się np. klej do szyb lub tańszy uszczelniacz dekarski. W przypadku przeciekających uszczelek pamiętajmy o dokupieniu nowego kompletu - w ten sposób zaoszczędzimy sobie czasu na regeneracje starych i np. sparciałych już elementów.

Bez wątpienia najtrudniejsze do usunięcia są drobne przecieki, które dają o sobie znać tylko podczas ulewnych deszczy. Kiedy woda nie leje się do wnętrza auta strumieniem, tylko sączy, trudno zlokalizować newralgiczne miejsce. Dla własnego dobra warto to jednak zrobić szybko.

Zawilgotnienie tapicerki tworzy dogodne warunki do rozwoju pleśni i grzybów, które są źródłem nieprzyjemnego zapachu stęchlizny w kabinie. Po włączeniu ogrzewania woda zaczyna parować i osadza się na szybach. Stale zaparowane szyby w aucie to jasny znak, że w kabinie zalega woda lub wentylacja jest niesprawna.

