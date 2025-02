Prosty sposób z PRL by auto szybko się rozgrzało. Nigdy go nie stosuj

Co warte są zmyślne triki na to, by usprawnić eksploatację samochodu, które stosowali nasi ojcowie i dziadkowie? Zwykle niewiele, ponieważ pojazdy z czasów PRL w niczym nie przypominają nowoczesnych samochodów. Mimo to niektórzy kierowcy próbują poprawiać konstruktorów aut, na przykład zasłaniając kartonem chłodnicę w mroźne dni.