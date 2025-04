Philips jako pierwszy wypuścił retrofit LED z homologacją dopuszczającą go do użytku na drogach publicznych. Model Ultinon Pro6000 Boost H11 otrzymał certyfikat UNECE R37, co oznacza, że można go legalnie montować zamiast halogenowych żarówek H11. To spory krok w kierunku normalności - do tej pory nawet najlepsze LED-y "w halogenowym opakowaniu" były uznawane za nielegalne w świetle przepisów.