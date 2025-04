Niektórzy kierowcy nie tylko dojeżdżają tę rezerwę do końca, ale kontynuują jazdę nawet wtedy, gdy komputer pokładowy wskazuje zasięg 0 kilometrów. I chociaż auto nadal jedzie, to takie postępowanie nie jest dobrym pomysłem.

Największe ryzyko uszkodzenia podczas częstej jazdy na rezerwie dotyczy pompy paliwowej. Jest ona bowiem smarowana i chłodzona właśnie przez paliwo znajdujące się w zbiorniku. Przy niskim poziomie paliwa pompa może się przegrzewać, co prowadzi do jej zatarcia. Dodatkowo, istnieje poważne ryzyko zapowietrzenia układu paliwowego.

Częsta jazda przy niskim poziomie paliwa może również prowadzić do problemów z elektroniką pojazdu. Skutkuje to pojawieniem się kontrolki "check engine" na desce rozdzielczej, co jest związane z błędami wykrywanymi przez sterownik silnika. Zanieczyszczenia w paliwie mogą powodować różnorodne problemy, takie jak wypadanie zapłonu, wzrost temperatury paliwa czy spadek ciśnienia wtrysku. Co istotne, problemy te mogą utrzymywać się nawet przez pewien czas po zatankowaniu

Co ciekawe, jazda na rezerwie może też skutkować… mandatem. Jeśli podróżując niemiecką autostradą zabraknie nam paliwa i doprowadzimy do utrudnień w ruchu (możliwych do uniknięcia), policja, która przybędzie na miejsce może wystawić mandat w wysokości do 85 euro. To samo dotyczy zresztą również rozładowanych aut elektrycznych. Z tego powodu informacje o stacjach paliw wraz z podanymi do nich odległościami są standardem na niemieckich autostradach.