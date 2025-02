Kiedy otwarcie wiaduktu na Trasie Łazienkowskiej?

Prace na Trasie Łazienkowskiej obejmują przebudowę wiaduktów nad ulicami Paryską i Bajońską oraz jezdnie alei Stanów Zjednoczonych – na odcinku od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej. Pierwsza z nowych konstrukcji jest już gotowa – chodzi o nowy, liczący 210 m, wiadukt prowadzący w stronę centrum. Kierowcy nie muszą długo czekać, by z niego skorzystać. Zostanie on udostępniony już jutro, 14 lutego 2025 roku o godzinie 22:00. Zmotoryzowani zmierzający w stronę centrum wjadą na niego za ulicą Saską, z kolei osoby jadące w drugą stronę, od centrum, przejadą na niego na węźle za Wałem Miedzeszyńskim.

Nowa organizacja ruchu na Trasie Łazienkowskiej

Jutrzejsze otwarcie będzie jednak dopiero pierwszym etapem zmian w organizacji ruchu. W piątek 14 lutego od godziny 22:00 kierowcy będą mogli skorzystać z jednego pasa w każdym kierunku. Z klei w weekend ci, którzy jadą w stronę centrum, otrzymają drugi pas. Taka sytuacja nie potrwa zbyt długo, ponieważ już w poniedziałek 17 lutego znowu będzie dostępny jeden pas w każdym kierunku. Warszawski ratusz zapowiada, że najpóźniej do środy 19 lutego na nowym wiadukcie kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy – jeden w kierunku centrum i dwa w stronę Grochowa i Wawra.

Docelowo ruch w kierunku Grochowa i Wawra odbywać się będzie dwoma pasami. Jeden z nich będzie jednak przeznaczony dla autobusów czy taksówek.

Udostępnienie wiaduktu północnego pozwoli na zamknięcie tego południowego, na którym do tej pory prowadzony był ruch. W przyszłym tygodniu rozpocznie się na nim demontaż nawierzchni, a później oczywiście rozbiórka.

W związku z nową organizacją ruchu przywrócony zostanie zjazd z Trasy Łazienkowskiej od strony Saskiej Kępy na Wał Miedzeszyński w kierunku Pragi-Północ i Wawra. Fakt, że zostanie zamknięty wiadukt południowy, wiąże się również z koniecznością wygrodzenia wjazdu z Wału Miedzeszyńskiego na Trasę Łazienkowską w kierunku Grochowa – estakady od strony Pragi-Północ i Wawra będą nieczynne. Objazdy poprowadzą do alei Waszyngtona lub ulicy Fieldorfa. Władze Warszawy informują, że ruch między ulicą Saską i Kanałem Wystawowym w dalszym ciągu będzie odbywał się jezdnią południową. Tak jak dotychczas będą tu trzy pasu – jeden do centrum i dwa w drugim kierunku (jeden z nich zostanie przeznaczony dla autobusów czy taksówek).

W związku z pracami na Trasie Łazienkowskiej wyznaczone są następujące objazdy.

Ponadto zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu z ulicą Międzynarodową. Straci ona połączenie z Trasą Łazienkowską. Objazd prowadził będzie ulicą Zwycięzców i Wałem Miedzeszyńskim. Z kolei pod wiaduktami kierowcy przejadą ulicą Paryską, ale będą mieli do dyspozycji węższą trasę niż dotychczas. Przejazd pod wiaduktami ulicą Wąchocką i Bajońską pozostanie zamknięty. Na obu tych ulicach w dalszym ciągu obowiązywał będzie ruch dwukierunkowy. W efekcie kierowcy nie będą mogli na nich parkować.

Nowa organizacja ruchu na Trasie Łazienkowskiej. Jak pojadą autobusy?

Zmiany organizacji ruchu to również modyfikacje funkcjonowania komunikacji miejskiej. Od poniedziałku 17 lutego swoje trasy, w jednym kierunku, zmienią autobusy linii 411 i E-1. Pojazdy tej pierwszej pojadą w stronę stacji metra Politechnika pojadą ulicą Saską do ul. Zwycięzców, Wału Miedzeszyńskiego i dalej wjadą na Trasę Łazienkowską – do swojej stałej trasy. W przeciwną stronę, czyli na Gocław lub do Starej Miłosnej, trasa się nie zmieni.

Z kolei autobusy linii E-1 pojadą inaczej w kierunku Gocławia. Z Wału Miedzeszyńskiego skierują się one w ulicę Zwycięzców i nią dojadą do Saskiej, a następnie do swojej stałej trasy. Nie będzie żadnych zmian dla pojazdów jadących w kierunku stacji metra Stadion Narodowy.

Remont Trasy Łazienkowskiej. Zmiany dla pieszych i rowerzystów

Zmiany pojawiły się również dla rowerzystów. Drogowcy otworzą drogę dla rowerów po północnej stronie Trasy Łazienkowskiej, ale zamkną po przeciwnej. Piesi natomiast przejdą pod wiaduktami tymczasowym przejście tylko po jednej stronie ulicy Paryskiej. Przejazd dla rowerów i przejście pod wiaduktami na wysokości ulic Rapperswilskiej i Wandy pozostaną zamknięte.

Kiedy koniec remontu Trasy Łazienkowskiej?

Warszawski ratusz zwraca uwagę, że oprócz prac na wiaduktach, w rejonie Trasy Łazienkowskiej trwa również przebudowa jezdni północnej alei Stanów Zjednoczonych – od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej. Pierwotnie projekt zakładał wymianę jedynie górnej warstwy nawierzchni. W trakcie prac wyszło jednak na jaw, że konieczna jest wymiana także tych głębiej położonych.

To zaś oznaczało opracowanie nowego projektu. Układanie nawierzchni na jezdni północnej planowane jest na maj. Przedstawiciele urzędu miasta zapowiadają, że cała sytuacja oznacza przesunięcie terminu zakończenia inwestycji. Planuje się, że prace dobiegną końca w lipcu 2026 roku.

