Jest problem na budowie S3. Brakuje 40 mln. Co dalej z drogą?

Konsorcjum odpowiedzialne za budowę 16-kilometrowego odcinka drogi S3 między Dargobądzem a Troszynem zwróciło się do premiera z prośbą o „dokapitalizowanie kontraktu” na kwotę ponad 40 mln złotych. Bez zapewnienia dodatkowego finansowania, dwie jezdnie długo wyczekiwanej trasy ekspresowej mogą nie zostać oddane do użytku na czas wakacji, co grozi poważnymi utrudnieniami dla kierowców.