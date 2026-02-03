Ekstremalny test na budowie S19. Fundamenty sprawdzane pod naciskiem 520 ton
Czy nowa droga ekspresowa w górskim terenie wytrzyma obciążenia, jakie przyniosą lata intensywnego ruchu? Na budowie jednego z najtrudniejszych odcinków trasy S19 odpowiedź pada jeszcze zanim pojawi się asfalt. Zanim nad dolinami wyrosną estakady, inżynierowie sprawdzają to, czego kierowcy nigdy nie zobaczą - fundamenty.
Spis treści:
- Test fundamentów na budowie S19 Dukla-Barwinek
- Jak wygląda próba obciążeniowa pali fundamentowych?
- S19 w Karpatach - jeden z najtrudniejszych odcinków w kraju
Test fundamentów na budowie S19 Dukla-Barwinek
W miejscowości Cergowa, na odcinku drogi ekspresowej S19 między Duklą a Barwinkiem, przeprowadzono statyczne próby obciążeniowe pali fundamentowych. Każdy z badanych pali fundamentowych poddano naciskowi odpowiadającemu sile 5177 kN, czyli około 520 ton. To obciążenie wielokrotnie wyższe niż to, z jakim fundamenty będą miały do czynienia w trakcie codziennej eksploatacji drogi.
Próby wykonano pod wiaduktem drogowym WS 2/3, jednym z czterech obiektów inżynierskich powstających na tym fragmencie trasy. Łącznie wykonano tam 40 pali wielkośrednicowych o średnicy 1 metra. Do badań wybrano cztery z nich.
Jak wygląda próba obciążeniowa pali fundamentowych?
Badanie jednego pala trwało od 4 do 5 godzin. Próba polegała na stopniowym zwiększaniu nacisku na głowicę pala przy jednoczesnym, precyzyjnym pomiarze jego osiadania. Cały cykl badań dla jednego obiektu zajął około 20 godzin.
Celem takich testów jest potwierdzenie rzeczywistej nośności fundamentów w warunkach terenowych, a nie wyłącznie na podstawie obliczeń projektowych. Ma to szczególne znaczenie w rejonach o skomplikowanej budowie geologicznej, gdzie parametry gruntu mogą zmieniać się na krótkich odcinkach trasy.
S19 w Karpatach - jeden z najtrudniejszych odcinków w kraju
Odcinek S19 Dukla-Barwinek ma długość 18 km i bezpośrednio graniczy ze Słowacją. To fragment międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia, który ma połączyć północ i południe Europy. Jednocześnie jest to jeden z najbardziej wymagających technicznie odcinków drogi ekspresowej w Polsce.
Wykonawcą inwestycji jest firma Polaqua, a wartość kontraktu przekracza 1,5 mld zł. W ramach zadania powstanie węzeł drogowy Barwinek, 15 estakad w ciągu trasy głównej, siedem mostów oraz cztery wiadukty drogowe. Najdłuższa estakada osiągnie około 1100 metrów długości, a jej filary będą miały do 27 metrów wysokości.
Projekt obejmuje także budowę pięciu przejść dla zwierząt, w tym jednego dla dużych gatunków, oraz rozbudowę dróg lokalnych i infrastruktury technicznej. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ochrony środowiska oraz cztery miejsca do kontroli i ważenia pojazdów.