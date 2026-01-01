W budowie pozostaje jeszcze fragment dwujezdniowej drogi krajowej nr 19 od samego przejścia granicznego do węzła Kuźnica, który ma być gotowy w I kwartale tego roku.

Dwujezdniowa droga S19 i DK19 do samej granicy

W ramach kontraktu powstanie w sumie 15,8 km dwujezdniowej drogi od przejścia granicznego w Kuźnicy do węzła Sokółka Północ. Cała ta droga będzie przystosowana do ciężkiego ruchu o nośności 11,5 tony/oś.

Początkowe 5,2 km to droga krajowa nr 19 w standardzie dwujezdniowej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego), natomiast pozostały odcinek ma standard drogi ekspresowej (S19) z węzłami Kuźnica i Sokółka Północ, które łączą go z lokalnym układem dróg.

Na nowym fragmencie odbywają się jeszcze prace wykończeniowe, dlatego kierowcy muszą zwracać uwagę na ograniczenia prędkości.

Na pierwszym (licząc od granicy), przeszło 5-kilometrowym fragmencie drogi 19 trwają jeszcze ostatnie roboty przy nawierzchni. Na odcinku 600 m konieczne było wzmocnienie gruntu poprzez wykonanie nasypu przeciążeniowego. To wpłynęło na wydłużenie prac w tym miejscu.

Parkingi dla pojazdów czekających na odprawę

Prace wykończeniowe trwają też na wybudowanych (choć jeszcze nieczynnych), dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP). Na kierunku wjazdowym do Polski to MOP Popławce, a na kierunku wyjazdowym MOP Wojnowce, gdzie funkcjonować będzie System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych. Na tym drugim MOP-ie przewidziano m.in. ponad 800 stanowisk postojowych dla samochodów ciężarowych, 40 dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym, 210 stanowisk dla aut osobowych oraz 10 dla autobusów, umożliwiając oczekiwanie na odprawę graniczną.

Budowa nowego fragmentu S19 kosztowała pół miliarda zł

Umowa w systemie "Projektuj i buduj" została podpisana 12 marca 2021 r., a decyzję o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) Wojewoda Podlaski wydał w grudniu 2022 r. W styczniu następnego roku plac budowy został przekazany wykonawcy, firmie PORR.

Wartość umowy na realizację całego odcinka, od granicy państwa do węzła Sokółka Północ, to 526,2 mln zł.

