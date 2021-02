Ukradli auta o wartości dwóch milionów złotych!

​Policjanci z Gorzowa rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która ukradła auta osobowe i busy o łącznej wartości prawie 2 mln zł. Trzy osoby zostały aresztowane - poinformował Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Zdjęcie Odzyskany kradziony samochód

41- i 38-latek z woj. mazowieckiego usłyszeli 25 zarzutów usiłowania i kradzieży z włamaniem do samochodów osobowych i busów, których łączna wartość to prawie 2 mln zł.

Trzeci z mężczyzn - 21-letni mieszkaniec woj. łódzkiego - odpowie za kradzież busa, jazdę mimo sądowego zakazu i niezatrzymanie się do kontroli.



"Wszystkim trzem grozi do 10 lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Sama sprawa jest rozwojowa" - powiedział Jaroszewicz.



W poniedziałek w nocy na ul. Przemysłowej w Gorzowie po pościgu został zatrzymany 21-latek kierujący skradzionym busem. Tego samego dnia funkcjonariusze w jednym z mieszkań w Gorzowie zatrzymali 41- i 38-latka. Podczas przeszukania zabezpieczono szereg urządzeń, które służyły do kradzieży pojazdów.



Nad sprawą kradzieży samochodów, do których od kilku miesięcy dochodziło w Gorzowie, pracowali policjanci kryminalni z tego miasta. Zatrzymanie podejrzanych było możliwe m.in. dzięki ich współpracy z innymi jednostkami w kraju. Wg śledczych grupa działa od lipca 2020 r.