Straż Graniczna ma nowe uprawnienia. Może wlepić nawet 2500 zł mandatu

26 lipca weszły w życie - opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - przepisy rozszerzające katalog wykroczeń, za które Straż Graniczna może ukarać mandatem kierowcę.



Ściślej - chodzi o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2022 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, opublikowane w Dzienniku Ustaw 11 lipca 2022 roku.



Nowe uprawnienia Straży Granicznej. Kiedy strażnik może skontrolować kierowcę?

Zdjęcie Od 26 lipca Straż Graniczna może karać kierowców mandatami m.in za nie ustąpienie pierwszeńśtwa pieszym /

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Straż Graniczna może kontrolować kierowców na terenie całego kraju, a nie wyłącznie na terenach przygranicznych. W przeciwieństwie do policjantów (w niektórych przypadkach), chcąc zatrzymać pojazd do kontroli, strażnik graniczny zawsze musi być umundurowany. W czasie samej kontroli strażnik ma prawo sprawdzić dokumenty i stan techniczny pojazdu. Może też np. sprawdzić zawartość bagażnika.



Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020, kontrola w wykonaniu Straży Granicznej obejmuje również zanotowanie stanu drogomierza.



Po co więc strażnikom nowe uprawnienia? W tym przypadku chodzi o konkretne wykroczenia drogowe. Do tej pory funkcjonariusz Straży Granicznej będący świadkiem takiego zdarzenia nie mógł ukarać kierowcy mandatem. W tego typu interwencjach strażnicy musieli zwracać się o pomoc do policjantów. Od 26 lipca 2022 roku nie ma już takiej potrzeby.

Rozszerzenie katalogu wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, umożliwi Straży Granicznej szybką i adekwatną reakcję na popełnione wykroczenia przez uczestników ruchu drogowego oraz wzmocni skuteczność i efektywność wdrażania założeń przedmiotowej ustawy - przekonuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Za co dostaniemy mandat od Straży Granicznej?

Zdjęcie Od 26 lipca Straż Graniczna może karać kierowców mandatami za wykroczenia w ruchu drogowym / fot. Straż Graniczna /

Katalog wykroczeń, za które strażnicy miejscy mogą karać kierowców powiększył się o:

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności (art. 86 § 1 Kw), - mandat 2500 zł (recydywa 5 tys. zł),



nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i innych zachowaniach naruszających prawa pieszych - (art. 86b § 1 i 2 Kw) - mandat 1500 zł (recydywa 3 tys. zł),



naruszeniu zakazu wyprzedzania - 1000 zł (art. 92b Kw ) - mandat 1 tys. zł,

nieuprawnionym oznakowaniu pojazdu jako uprzywilejowanego (art. 96a § 1 i 2 Kw) - areszt 14 dni lub grzywna,



objeżdżaniu zapór na przejazdach kolejowych i wjeżdżanie na przejazdy kolejowe (art. 97a Kw) - 2000 zł (recydywa - 4 tys. zł).



Chodzi więc o zachowania, co do stwierdzenia których nie są potrzebne żadne urządzenia techniczne i dostosowanie uprawnień Straży Granicznej do znowelizowanego w początku stycznia Prawa o Ruchu Drogowym.