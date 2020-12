Chcesz kupić luskusowe auto? To dobry moment

Wygląda na to, że druga fala koronawirusa i związany z nią "pełzający lockdown" łagodnie obchodzą się z najbogatszymi. Świadczą o tym wyniki rejestracji pojazdów segmentu premium.

Z analizy opracowanej przez Instytut Samar wynika, że w listopadzie w naszym kraju zarejestrowano 6758 samochodów tej klasy. Wynik jest wprawdzie o 7,6 proc. gorszy niż w październiku, ale w stosunku do listopada ubiegłego roku oznacza wzrost zainteresowania nabywców o 6,2 proc! Dla porównania cały rynek nowych aut skurczył się w listopadzie o 8,15 proc. co oznacza, że samochody wyceniane zdecydowanie powyżej średniej mają się w Polsce zaskakująco dobrze.



Wiele wskazuje na to, że trend utrzyma się również w grudniu. W związku z nowymi normami emisji spalin (Euro 6d), które zaczną obowiązywać od stycznia, klienci coraz skuteczniej kuszeni są bowiem atrakcyjnymi promocjami. O dobrej kondycji aut "luksusowych" najlepiej świadczy fakt, że w sumie, od 1 stycznia do końca listopada, na polskie drogi wyjechało ich już blisko 66,6 tys. To zaledwie o 4,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. W tym miejscu warto dodać, że cały segment aut osobowych i dostawczych do 3,5 tony zanotował w bieżącym roku spadek sprzedaży o blisko 1/4 (24,2 proc).

Biorąc pod uwagę minionych jedenaście miesięcy liderem polskiego rynku aut premium pozostaje Mercedes. Marka ze Stuttgartu dostarczyła w tym roku polskim nabywcom już blisko 18 tys. samochodów osobowych. Drugi stopień podium zajmuje BMW (15,6 tys. rejestracji), trzecie - Audi (13,9 tys. rejestracji. W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze: 4. Volvo (10,1 tys. rejestracji) i 5. Lexusa (3,8 tys. rejestracji).

W rankingu najchętniej kupowanych modeli nieustannie prowadzi Volvo XC60 (blisko 4,2 tys. rejestracji), przed BMW serii 3 (blisko 3 tys. rejestracji) i Audi Q5 (2,5 tys. rejestracji). W zestawieniu "top pięć" są również: 4. Mercedes klasy A (niespełna 2,5 tys. rejestracji) i 5. Volvo XC40 (ponad 2,3 tys. rejestracji).



Warto odnotować imponujące osiągnięcia Audi i Lexusa. Obie marki ok do roku poprawiły swój listopadowy wynik. Japończycy dostarczyli nabywcom o 7,3 proc. więcej aut, Niemcy - aż o 14,1 proc!



Po drugiej stronie skali znalazł się Jaguar z listopadowym spadkiem rejestracji na poziomie blisko 46 proc!

Instytut Samar zwraca też uwagę na rosnącą popularność marki Tesla, która aktualnie zajmuje już 11. miejsce w zestawieniu segmentu premium. Od początku roku na polskich drogach przybyło już 138 nowych elektryków zza oceanu, co oznacza wzrost popytu o rekordowe 60 proc!



