"Sokół" przejechał ulicami Gdyni. Wzbudził prawdziwą sensację

ORP Sokół wyruszył na drogi. To bardzo nietypowy transport

To był jeden z najbardziej nietypowych transportów w historii naszego kraju. Mowa tu o przewiezieniu zabytkowego okrętu podwodnego ORP Sokół do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Na Skwer Kościuszki w nadmorskim mieście, gdzie od wtorku stał kolosalny eksponat, dotarły wieloosiowe transportery modułowe. To właśnie za ich pomocą okręt przeciął Aleję Jana Pawła II, a następnie skierował się Aleją Topolową w stronę Klubu Marynarki Wojennej "Riviera".

Podróż okrętu rozpoczęła się dziobem do przodu, do Alei Topolowej, a od tego fragmentu rufą - równolegle do linii brzegowej, dziobem do klubu "Riviera". Cała trasa przejazdu liczyła około kilometra. Wcześniej okręt umieszczono na specjalnym pontonie i przetransportowano drogą morską ze stoczni do Nabrzeża Pomorskiego, w basenie Prezydenta przy Skwerze Kościuszki.

Operacja dojazdu do muzeum zakończyła się, zgodnie z harmonogramem, w czwartek wieczorem.

Kierowcy w Gdyni muszą się liczyć z utrudnieniami

Waga okrętu wraz z całym "wyposażeniem transportowym" wynosi ok 360-370 ton. Jego długość to 47,4 m, szerokość w najszerszym miejscu to 4,60 m. Do tego należy doliczyć tymczasową ramę transportową o szerokości ok 8 metrów. Bez wątpienia mamy tu zatem do czynienia z transportem ponadgabarytowym. Z tego względu przejazd "Sokoła" ze Skweru Kościuszki do muzeum został poprowadzony aleją Topolową, której nawierzchnia została zabezpieczona specjalnymi panelami.

ORP Sokół jako eksponat. Od kiedy ruszy zwiedzanie?

ORP "Sokół" po wycofaniu z linii - decyzją Ministra Obrony Narodowej - w 2020 roku przekazany został Muzeum Marynarki Wojennej. Od tego czasu trwały przygotowania do uczynienia z okrętu atrakcji turystycznej. Jeśli cała operacja przebiegnie zgodnie z planem eksponat będzie gotowy do zwiedzania już w czerwcu przyszłego roku.

Jak podkreśla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni - plenerowa ekspozycja okrętu podwodnego ORP "Sokół" będzie mieć charakter pomnika - memoriału upamiętniającego tysiące polskich marynarzy pełniących tę elitarną służbę.